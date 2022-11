भारत और न्यूजीलैंड के बीच तीन वनडे इंटरनैशनल मैचों की सीरीज का पहला मैच ऑकलैंड में खेला जा रहा है. न्यूजीलैंड के कप्तान केन विलियमसन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया. भारत की ओर से कप्तान शिखर धवन ने शुभमन गिल के साथ मिलकर अच्छी शुरुआत की. इसके बाद टीम इंडिया ने 124 के स्कोर पर अपने दोनों सलामी बल्लेबाजों को खो दिया.

भारतीय पारी संभल रही थी. श्रेयस अय्यर और ऋषभ पंत मिलकर टीम इंडिया की पारी को पटरी पर ला रहे थे. दोनों ने मिलकर 28 रन जोड़ लिए थे. पंत हालांकि बहुत ज्यादा सहज नजर नहीं आ रहे थे लेकिन वह क्रीज पर टिके हुए थे और फैंस को उम्मीद थी कि वह थोड़ा वक्त बिताने के बाद रनों की रफ्तार को बढ़ाएंगे. लेकिन लॉकी फर्ग्युसन ने टीम इंडिया के अरमानों पर पानी फेर दिया.

