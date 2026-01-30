कोहली इंस्टाग्राम की एक पोस्ट से कितनी करते हैं कमाई ? अकाउंट डीएक्टिवेट होने से मचा था हड़कंप

विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं, कोहली ने इंस्टाग्राम तक उन्होंने 1044 पोस्ट शेयर किए हैं.

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट गुरुवार देर रात अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया था. शुक्रवार सुबह विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखने लगा, जिसके बाद फैंस ने राहत की सांस ली. विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन फॉलोअर्स हैं और कोहली इंस्टाग्राम से करोड़ों की कमाई भी करते हैं.

विराट कोहली भारत में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रेटी हैं. विराट कोहली के फॉलोअर्स 274 मिलियन हैं और उनके आसपास भी कोई नहीं हैं. विराट कोहली के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 99.6 मिलियन के साथ सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. विराट कोहली नरेंद्र मोदी से लगभग 175 मिलियन आगे हैं. कोहली इंस्टाग्राम पोस्ट से कमाई करने के मामले में भी काफी आगे हैं.

एक पोस्ट से कितनी कमाई करते हैं कोहली

Hopper HQ (एक सोशल मीडिया मार्केटिंग और इंफ्लुएंसर रिच लिस्ट प्लेटफॉर्म) की 2024 Instagram Rich List के अनुसार विराट कोहली $1,464,000 (लगभग 12.2-12.5 करोड़ रुपए, एक्सचेंज रेट के आधार पर) प्रति पोस्ट चार्ज करते हैं. ब्रांड, रीच और कैंपेन के हिसाब यह कमाई बढ़ती ही जाती है. वह टॉप स्पोर्ट्स स्टार्स में 14वें नंबर पर हैं. इसके अलावा अन्य रिपोर्ट्स में कोहली के एक पोस्ट की कमाई 12- 14 करोड़ के बीच बताई गई है.

गुरुवार रात अचानक गायब हुआ था कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट

29 जनवरी 2026 की रात से विराट कोहली का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट (@virat.kohli) प्लेटफॉर्म पर नहीं दिख रहा था. सर्च करने पर प्रोफाइल उपलब्ध नहीं या यूजर नोट फाउंड का जैसा मैसेज आ रहा था, जिसके बाद फैंस परेशान हो गए थे. सोशल मीडिया पर #ViratKohli, #ComeBackKohli जैसे ट्रेंड भी देखने को मिला. वहीं कई यूजर्स अनुष्का शर्मा के प्रोफाइल में जाकर इसका जवाब मांग रहे थे. कोहली का अकाउंट नहीं दिखने पर कई लोगों ने अनुष्का शर्मा के इंस्टाग्राम कमेंट्स में पूछना शुरू कर दिया था कि भाभी बताओ क्या हुआ, चीकू कहां गया ? हालांकि उनका अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट हुआ, इसे लेकर आधिकारिक रुप से कोई जानकारी नहीं दी गई है.

