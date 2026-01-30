add cricketcountry as a Preferred Source
Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source
×
  • Home
  • News
  • कोहली इंस्टाग्राम की एक पोस्ट से कितनी करते हैं कमाई ? अकाउंट डीएक्टिवेट होने से मचा था हड़कंप

कोहली इंस्टाग्राम की एक पोस्ट से कितनी करते हैं कमाई ? अकाउंट डीएक्टिवेट होने से मचा था हड़कंप

विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं, कोहली ने इंस्टाग्राम तक उन्होंने 1044 पोस्ट शेयर किए हैं.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - January 30, 2026 10:23 AM IST

Virat Kohli
Virat Kohli

भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान और दिग्गज बल्लेबाज विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट गुरुवार देर रात अचानक गायब होने से हड़कंप मच गया था. शुक्रवार सुबह विराट कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट दिखने लगा, जिसके बाद फैंस ने राहत की सांस ली. विराट कोहली के इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन फॉलोअर्स हैं और कोहली इंस्टाग्राम से करोड़ों की कमाई भी करते हैं.

विराट कोहली भारत में सबसे ज्यादा इंस्टाग्राम पर फॉलो किए जाने वाले सेलिब्रेटी हैं. विराट कोहली के फॉलोअर्स 274 मिलियन हैं और उनके आसपास भी कोई नहीं हैं. विराट कोहली के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 99.6 मिलियन के साथ सबसे ज्यादा फॉलोअर्स की लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं. विराट कोहली नरेंद्र मोदी से लगभग 175 मिलियन आगे हैं. कोहली इंस्टाग्राम पोस्ट से कमाई करने के मामले में भी काफी आगे हैं.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

एक पोस्ट से कितनी कमाई करते हैं कोहली

Hopper HQ (एक सोशल मीडिया मार्केटिंग और इंफ्लुएंसर रिच लिस्ट प्लेटफॉर्म) की 2024 Instagram Rich List के अनुसार विराट कोहली $1,464,000 (लगभग 12.2-12.5 करोड़ रुपए, एक्सचेंज रेट के आधार पर) प्रति पोस्ट चार्ज करते हैं. ब्रांड, रीच और कैंपेन के हिसाब यह कमाई बढ़ती ही जाती है. वह टॉप स्पोर्ट्स स्टार्स में 14वें नंबर पर हैं. इसके अलावा अन्य रिपोर्ट्स में कोहली के एक पोस्ट की कमाई 12- 14 करोड़ के बीच बताई गई है.

TRENDING NOW

गुरुवार रात अचानक गायब हुआ था कोहली का इंस्टाग्राम अकाउंट

29 जनवरी 2026 की रात से विराट कोहली का ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट (@virat.kohli) प्लेटफॉर्म पर नहीं दिख रहा था. सर्च करने पर प्रोफाइल उपलब्ध नहीं या यूजर नोट फाउंड का जैसा मैसेज आ रहा था, जिसके बाद फैंस परेशान हो गए थे. सोशल मीडिया पर #ViratKohli, #ComeBackKohli जैसे ट्रेंड भी देखने को मिला. वहीं कई यूजर्स अनुष्का शर्मा के प्रोफाइल में जाकर इसका जवाब मांग रहे थे. कोहली का अकाउंट नहीं दिखने पर कई लोगों ने अनुष्का शर्मा के इंस्टाग्राम कमेंट्स में पूछना शुरू कर दिया था कि भाभी बताओ क्या हुआ, चीकू कहां गया ? हालांकि उनका अकाउंट क्यों डीएक्टिवेट हुआ, इसे लेकर आधिकारिक रुप से कोई जानकारी नहीं दी गई है.

विराट कोहली को इंस्टाग्राम पर 274 मिलियन यूजर्स फॉलो करते हैं, जबकि कोहली खुद महज 283 लोगों को ही फॉलो करते हैं. कोहली ने इंस्टाग्राम तक उन्होंने 1044 पोस्ट शेयर किए हैं.

About the Author

india.com Authors

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग ...Read More

Tags: