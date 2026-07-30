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अजिंक्य रहाणे को रिटायरमेंट के बाद बीसीसीआई से कितना पेंशन मिलेगा ?

भारतीय क्रिकेटरों को रिटायरमेंट के बाद BCCI से पेंशन (मासिक भत्ता) मिलती है. यह सैलरी नहीं बल्कि वेलफेयर स्कीम का हिस्सा है, जो उनके योगदान के आधार पर दी जाती है

Edited By : Akhilesh Tripathi |Jul 30, 2026, 03:01 PM IST

Published On Jul 30, 2026, 03:01 PM IST

Last UpdatedJul 30, 2026, 03:01 PM IST

rahane pension

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भारत के दिग्गज बल्लेबाज अजिंक्य रहाणे ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से संन्यास का ऐलान कर दिया है. 38 साल के रहाणे ने भारत के लिए आखिरी मैच साल 2023 में खेला था. अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट, 90 वनडे और 20 टी-20 मैच खेला था.

अजिंक्य रहाणे ने बुधवार को अपने रिटायरमेंट की घोषणा सोशल मीडिया पर की. उन्होंने कहा- ज़िंदगी की सच्चाई यह है कि हर चीज़ की शुरुआत होती है और हर चीज का अंत भी, जब सही समय आता है, तो हमें उसका सम्मान करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए, मैंने अपनी बैटिंग में हमेशा टाइमिंग पर भरोसा किया है और हमेशा इसके महत्व को समझा है, आज, मुझे लगता है कि मेरे लिए आगे बढ़ने और इंटरनेशनल क्रिकेट और सभी फ़ॉर्मेट से रिटायरमेंट की घोषणा करने का सही समय आ गया है.

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संन्यास की घोषणा के बाद रहाणे का फ्यूचर क्या होगा. इसे लेकर खुद रहाणे ने जवाब दिया है. उन्होंने कहा कि भले ही एक इंडियन क्रिकेटर के तौर पर मेरा अध्याय समाप्त हो रहा है, लेकिन इस खेल के साथ मेरा सफ़र जारी रहेगा. क्रिकेट फैंस के मन में यह भी सवाल है कि रिटायरमेंट के बाद अजिंक्य रहाणे को कितना पेंशन मिलेगा. बता दें कि बीसीसीआई ने रिटायरमेंट के बाद खिलाड़ियों के पेंशन के लिए अलग- अलग स्ट्रक्चर बनाए है.

रिटायर खिलाड़ियों को मिलती है कितनी रकम ?

भारतीय क्रिकेटरों को रिटायरमेंट के बाद BCCI से पेंशन (मासिक भत्ता) मिलती है. यह सैलरी नहीं बल्कि वेलफेयर स्कीम का हिस्सा है, जो उनके योगदान के आधार पर दी जाती है. BCCI पेंशन स्लैब (पुरुष क्रिकेटर) 25 या अधिक टेस्ट मैच खेलने वालों को सबसे अधिक पेंशन दी जाती है, वहीं 25 से कम टेस्ट मैच वाले के लिए अलग स्ट्रक्चर है.

BCCI पेंशन स्लैब पुरुष क्रिकेटर के लिए: 25 या अधिक टेस्ट मैच खेलने वाले 70 हजार प्रति महीना (सालाना 8.4 लाख रुपए)

25 से कम टेस्ट मैच वाले टेस्ट क्रिकेटर: 60 हजार रुपए प्रति महीना

फर्स्ट-क्लास क्रिकेटर (घरेलू स्तर पर लंबा करियर): 30 हजार रुपए प्रति महीना

2003 से पहले रिटायर हुए (मैच संख्या के आधार पर): 30 हजार से 52 हजार तक

अतिरिक्त सुविधाएं मेडिकल बेनेवोलेंट फंड: रिटायर्ड फर्स्ट-क्लास/इंटरनेशनल प्लेयर्स को जीवनभर मेडिकल खर्चों के लिए 10 लाख रुपए तक रीइंबर्समेंट.

अजिंक्य रहाणे को मिलेगी कितनी पेंशन ?

अजिंक्य रहाणे ने भारत के लिए 85 टेस्ट मैच खेले हैं. बीसीसीआई के मापदंडों के अनुसार रहाणे को रिटायरमेंट के बाद बीसीसीआई की तरफ से सालाना 70 हजार रुपए दिए जाएंगे.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

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