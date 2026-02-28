T20 WC 2026: सिर्फ जीत से नहीं बनेगी बात, फिर सेमीफाइनल में कैसे पहुंचेगा पाकिस्तान, जानें समीकरण

पाकिस्तान को सुपर-8 में इंग्लैंड के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था, जबकि उसका पहला मैच बारिश से धुल गया था.

Pakistan cricket team

टी20 विश्व कप 2026 में ग्रुप 2 के सुपर-8 का आखिरी मुकाबला आज पल्लेकेले अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, कैंडी में खेला जाना है. श्रीलंका सेमीफाइनल की दौड़ से बाहर हो चुकी है, लेकिन पाकिस्तान के पास श्रीलंका पर बड़ी जीत हासिल करते हुए सेमीफाइनल में जाने का मौका है, हालांकि, पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ जीत के साथ ही कुछ समीकरण भी साधने होंगे.

ग्रुप 2 से इंग्लैंड सुपर-8 के अपने तीनों मैच जीतकर 6 अंक के साथ सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर चुकी है, जबकि श्रीलंका बाहर हो चुकी है. पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के पास अब भी सेमीफाइनल में जाने का मौका है.

न्यूजीलैंड के तीन मैचों में पहला मैच बारिश की वजह से धुल गया था, इस मैच से न्यूजीलैंड को 1 अंक मिला था, इसके बाद न्यूजीलैंड ने अपने दूसरे मैच में श्रीलंका को हराकर 2 अंक लिए. शुक्रवार को खेले गए अपने तीसरे मैच में न्यूजीलैंड को हार का सामना करना पड़ा, इस हार ने न्यूजीलैंड के लिए सेमीफाइनल की राह मुश्किल कर दी और पाकिस्तान की उम्मीदें जिंदा रखीं.

पाकिस्तान के सेमीफाइनल में पहुंचने का समीकरण

न्यूजीलैंड के 3 अंक हैं और रन रेट +1.390 है. पाकिस्तान के सुपर-8 के सफर पर गौर करें तो न्यूजीलैंड के खिलाफ बारिश से धुले मैच से उसे 1 अंक मिला था, जबकि इंग्लैंड के खिलाफ उसे हार का सामना करना पड़ा था. पाकिस्तान के 2 मैचों से 1 अंक हैं और रन रेट -0.461 है. शनिवार शाम को श्रीलंका के खिलाफ होने वाले मुकाबले में पाकिस्तान को सिर्फ जीत दर्ज नहीं करनी, बल्कि अपने रन रेट को न्यूजीलैंड से बेहतर करना होगा, तभी वह सेमीफाइनल में जा सकती है.

श्रीलंका पर जीत के साथ पाकिस्तान को 2 अंक मिलेंगे और उसके न्यूजीलैंड के बराबर 3 अंक हो जाएंगे, लेकिन न्यूजीलैंड के रन से रेट से बेहतर होने के लिए पाकिस्तान को श्रीलंका के खिलाफ या तो 64 रन से जीत दर्ज करनी होगी या किसी भी लक्ष्य को 13.1 ओवर में हासिल करना होगा. इन्हीं दो समीकरणों में से किसी एक से मिली जीत पाकिस्तान को सेमीफाइनल में पहुंचा सकती है. साधारण जीत या बारिश की स्थिति में न्यूजीलैंड सेमीफाइनल के लिए क्वालीफाई कर जाएगी।

श्रीलंका टी20 विश्व कप का सह-मेजबान है. ऐसे में वह भी पाकिस्तान के खिलाफ अपना आखिरी मैच अपना सम्मान बचाने के लिए जीतने की कोशिश करेगा.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/