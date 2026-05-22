PAK VS AUS : बांग्लादेश से तो जीत नहीं पाए , ऑस्ट्रेलिया के सामने क्या अपने घर में डाल देंगे हथियार!

PAK vs AUS: पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने हाल के दिनों में अर्श से फर्श और फिर फर्श से अर्श तक का सफर तय किया है. घरेलू मैदान पर बांग्लादेश के खिलाफ मिली करारी शिकस्त के बाद पाकिस्तानी फैंस बेहद निराश दिखे हैं. पाकिस्तान के इस दशा को देखते हुए क्रिकेट प्रेमियों के मन में सिर्फ एक ही सवाल बार – बार उठ रहा है , जो टीम बांग्लादेश से नहीं जीत पाई, क्या वह अपने घर में कंगारुओं के सामने घुटने टेक देगी , बांग्लादेश के हाथों टेस्ट सीरीज में मिली शर्मनाक हार से यह साबित होता हैं की टीम की बुनियाद हिल चुकी है. बांग्लादेश से पहले टेस्ट में 104 रन और दूसरे टेस्ट में 78 रन की शिकस्त से यह बात साबित हो चुकी है.

ये 5 बातें पाकिस्तान की किस्मत तय करेंगी

1. कंगारुओं के सामने टिकना आसान नहीं

मिचेल मार्श की कप्तानी वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय बेहद सशक्त और मजबूत दिखाई दे रहीं है. बांग्लादेश से टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप होने के बाद पाकिस्तान के लिए यह सीरीज आसान नहीं होने वालीं है. कंगारू पूरी तरह से पकिस्तान के गिरे हुए मनोबल का फायदा उठाने के लिए तैयार खड़े है. और मौका मिलते ही रौंद डालेंगे।

Add Cricket Country as a Preferred Source

2. बल्लेबाजी क्रम का लचर प्रदर्शन

बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान की लचर बल्लेबाजी ही उसकी हार का सबसे बड़ा कारण बनी थी. पाकिस्तानी बल्लेबाज क्रीज पर टिकने के लिए संघर्ष करते दिखे ,सलामी बल्लेबाज सईम अयूब और बाबर आजम को छोड़ के इनके लोअर ऑर्डर के बल्लेबाज नाकाम दिख रहे हैं. नए युवाओं के पास प्रतिभा तो है, लेकिन एडम ज़ैम्पा, नाथन एलिस , मैथ्यू कुह्नमैन , रिले मेरेडिथ जैसे गेंदबाजों का सामना कर पाना आसान नहीं होगा।

3. घरेलू पिचों से मदद न मिलना

रावलपिंडी और लाहौर की पिचें ऐतिहासिक रूप से बल्लेबाजों की मददगार रही हैं, लेकिन हाल के दिनों में पाकिस्तानी क्यूरेटरों की रणनीति खुद पाकिस्तान पर ही भारी पड़ रही है.

4. ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी

ऑस्ट्रेलियाई टीम इस समय पूरी तरह संतुलित है. उनके पास मजबूत बल्लेबाजी क्रम, दुनिया का सबसे घातक तेज गेंदबाजी आक्रमण और बेहतरीन ऑलराउंडर्स की फौज है.

5. क्या वापसी कर पाएगा पाकिस्तान?

आने वाला वक्त ही बताएगा की पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कितनी मजबूती से वापसी करेगा, लेकिन हालिया प्रदर्शन को देखते हुए पकिस्तान का वापसी कर पाना मुश्किल है. कागज़ पर ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा भारी है और बांग्लादेश से हारने के बाद पाकिस्तान पर दबाव दोगुना है. लेकिन अगर पाकिस्तान को अपने घर में हथियार डालने से बचना है, तो उन्हें रक्षात्मक सोच छोड़कर ऑस्ट्रेलिया की ही भाषा में आक्रामक क्रिकेट खेलना होगा।