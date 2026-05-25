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क्या RCB जीत पाएगी लगातार दूसरा खिताब? पूर्व खिलाड़ी ने की बड़ी भविष्यवाणी

RCB के शानदार फॉर्म के पीछे राज क्या है यह बताया है भारत के पूर्व तेज गेंदबाज विनय कुमार ने.

Edited By : Saurav Kumar |May 25, 2026, 07:13 PM IST

Published On May 25, 2026, 07:13 PM IST

Last UpdatedMay 25, 2026, 07:13 PM IST

RCB

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भारत के पूर्व तेज गेंदबाज विनय कुमार के मुताबिक, अगर रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) अपनी मौजूदा फॉर्म जारी रखती है, तो इस सीजन में उसके आईपीएल जीतने की प्रबल संभावना है. उनका मानना है कि आरसीबी के प्लेऑफ के लिए जल्दी क्वालीफाई करने का एक मुख्य कारण सभी विभागों में उसका संतुलन है.

गत विजेता आरसीबी आईपीएल 2026 की प्वाइंट्स टेबल में शीर्ष पर रही. अब यह टीम मंगलवार को धर्मशाला के एचपीसीए स्टेडियम में 2022 की विजेता गुजरात टाइटंस से भिड़ेगी. इस मैच की विजेता टीम 31 मई को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में फाइनल खेलेगी. वहीं, क्वालीफायर-1 गंवाने वाली टीम को एलिमिनेटर मैच में फिर से मौका मिलेगा, जहां उसका सामना क्वालीफायर-2 की विजेता टीम से होगा.

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आरसीबी ने खेला है जबरदस्त खेल

विनय कुमार ने ‘जियोस्टार’ से कहा, “आरसीबी ने इस सीजन में जबरदस्त क्रिकेट खेला है. पिछले वर्षों के विपरीत, जब वे बल्लेबाजी पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते थे, अब वे एक टीम के तौर पर खेल रहे हैं. वे एक संपूर्ण टीम नजर आते हैं. मध्यक्रम में मौजूद टिम डेविड, जितेश शर्मा और रजत पाटीदार जैसे खिलाड़ियों ने टीम को स्थिरता और मजबूती दी है, जो टी20 क्रिकेट में बहुत जरूरी है. हालांकि, सबसे बड़ा बदलाव उनकी गेंदबाजी में आया है.

उन्होंने कहा, “जोश हेजलवुड, भुवनेश्वर कुमार और शेष गेंदबाज बॉलिंग में अनुशासन लाए हैं, जो चिन्नास्वामी जैसे बल्लेबाजी के लिए अनुकूल मैदान पर बहुत अहम था. वे बुनियादी बातों पर टिके रहते हैं और स्टंप-टू-स्टंप गेंदबाजी करते हैं. क्रुणाल पांड्या के टीम में शामिल होने से भी टीम को संतुलन मिला है. सभी विभागों में यही संतुलन आरसीबी के जल्दी क्वालीफाई करने का एक मुख्य कारण है. अगर वे इसी तरह खेलते रहे और टॉप-2 में जगह बनाने में कामयाब रहे, तो इस साल उनके फाइनल में पहुंचने और यहां तक कि जीतने की भी प्रबल संभावना है. महिलाओं ने दो खिताब जीते हैं, इसलिए अगर पुरुष भी ऐसा कर पाते हैं और लगातार जीत हासिल करते हैं, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता.”

भुवी और जोश की जोड़ी है कमाल

आरसीबी की गेंदबाजी की कमान संभालने में भुवनेश्वर कुमार की भूमिका पर विनय ने कहा, “आरसीबी के लिए भुवनेश्वर कुमार की भूमिका बहुत ज्यादा अहम है. एक गेंदबाज के तौर पर भी और गेंदबाजी आक्रमण के लीडर के तौर पर भी. उन्होंने जोश हेजलवुड और रसिक सलाम के साथ मिलकर शानदार गेंदबाजी की है. एक अनुशासित, लगभग टेस्ट-मैच जैसी अप्रोच और लेंथ बनाए रखी है. इतने ज्यादा अनुभव के साथ, मुझे नहीं लगता कि भुवनेश्वर या गेंदबाजी आक्रमण पर प्लेऑफ में कोई दबाव होगा. वे प्लेऑफ को किसी भी दूसरे मैच की तरह ही लेंगे और अपनी बुनियादी बातों को सही तरीके से लागू करने पर ध्यान देंगे.” विनय ने वैभव सूर्यवंशी को एक ‘निडर युवा प्रतिभा’ बताते हुए गेंदबाजों को सलाह दी है कि वे राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के इस युवा बल्लेबाज की आक्रामक दृष्टिकोण का सामना करने के लिए अपनी ताकत पर भरोसा करें.

उन्होंने कहा, “वैभव सूर्यवंशी एक जबरदस्त प्रतिभा हैं और शानदार क्रिकेट खेल रहे हैं, लेकिन उनके जैसे आक्रामक बल्लेबाज के खिलाफ, गेंदबाजों को अपनी बुनियादी बातों पर टिके रहना चाहिए और अपनी ताकत पर भरोसा करना चाहिए. अगर वह जोरदार हमला कर रहे हैं, तो वाइड लाइन पर गेंदबाजी करना या उन्हें जगह न देना असरदार हो सकता है, साथ ही अपनी वेरिएशन का इस्तेमाल करना भी. कभी-कभी, बल्लेबाजों का एक ऐसा दौर आता है जब सब कुछ उनके पक्ष में होता है. वैभव ने भी उस मोमेंटम का कुछ फायदा उठाया है. लेकिन जब भी गेंदबाजों को उनके खिलाफ कोई मौका मिलता है, तो उन्हें उसका फायदा उठाना चाहिए और अपनी ताकत पर टिके रहना चाहिए.”

Saurav Kumar

Saurav Kumar

पत्रकारिता की शुरुआत साल 2019 से हुई. शुरुआत से ही खेल की खबरें पढ़ना पसंद थी. खासतौर पर क्रिकेट खेलना, देखना और आगे चलकर इसपर लिखना बहुत पसंद आया. अब बस पत्रकारिता के मैदान में बैटिंग-बॉलिंग दोनों जारी है.

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