शेन वॉर्न के मास्टरस्ट्रोक से परिवार को मिलेंगे 460 करोड़ रुपये, समझे पूरा गणित- EXPLAINED

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पहले सीजन में खिताब जीता था. साल 2008 में इस टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी. लेकिन मंगलवार को अमेरिका के रहने वाले उद्ममी कल सोमानी ने इस टीम को 1.63 बिलियन डॉलर यानी करीब 15 हजार 290 करोड़...

शेन वॉर्न का मास्टर स्ट्रोक

राजस्थान रॉयल्स की टीम ने इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के पहले सीजन में खिताब जीता था. साल 2008 में इस टीम ने चेन्नई सुपर किंग्स को हराकर ट्रॉफी अपने नाम की थी. लेकिन मंगलवार को अमेरिका के रहने वाले उद्ममी कल सोमानी ने इस टीम को 1.63 बिलियन डॉलर यानी करीब 15 हजार 290 करोड़ रुपये में खरीदा. यह आईपीएल के इतिहास की सबसे महंगी डील में से एक रही. लेकिन इस डील से शेन वॉर्न के परिवार को भी कई सौ करोड़ की रकम मिलेगी. कुल मिलाकर करीब 460 करोड़ रुपये. वॉर्न को साल 2008 में बेस ब्राइस चार लाख अमेरिकी डॉलर मे खरीदा गया था. और रिपोर्ट्स की मानें तो आईपीएल से सैलरी के तौर पर वॉर्न को सिर्फ 9 करोड़ रुपये मिले.

शेन वॉर्न का मास्टरस्ट्रोक

लेकिन इसके साथ ही इस दिग्गज लेग स्पिनर ने एक मास्टर-स्ट्रोक चला था. खबर है कि वॉर्न ने रॉयल्स के पहले मालिक इमर्जिंग मीडिया वेंचर्स, जो ब्रिटिश इंडियन बिजनसमैन मनोज बदाले के नेतृत्व वाला कंसर्टियम है, से एक डील की थी. इस डील के तहत उन्हें फ्रैंचाइजी के लिए हर सीजन में खेलने पर 0.75 पर्सेंट इक्विटी मिलेगी.

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वॉर्न ने राजस्थान रॉयल्स के लिए चार सीजन खेले. और उन्हें रॉयल्स से तीन फीसदी हिस्सेदारी मिली. अब जब यह राजस्थान रॉयल्स की टीम 15 हजार 286 करोड़ रुपये में बिक गई है तो वॉर्न की उस हिस्सेदारी की कीमत 486 करोड़ रुपये हो गई है. वॉर्न का हालांकि 2022 में निधन हो गया था. तो यह रकम उनके परिवार को मिलेगी.

आईपीएल से सबसे ज्यादा रकम कमाने वाले क्रिकेटर्स में शुमार

जब से वॉ़र्न की योजना की खबरें सामने आ रही हैं तो फैंस सोशल मीडिया पर उनके इस मास्टरप्लान की खूब तारीफ कर रहे हैं. अब शेन वॉर्न आईपीएल के इतिहास में सबसे ज्यादा रकम कमाने वाले क्रिकेटर्स की लिस्ट में शामिल हो गए हैं.

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शेन वॉर्न को राजस्थान रॉयल्स ने पहले सीजन में कप्तान बनाया था. वह टीम के कोच भी थे. राजस्थान रॉयल्स ने आईपीएल के पहले ही सीजन में खिताब अपने नाम किया था. शुरुआती वर्षों में टीम को संवारने और तैयार करने में वॉर्न ने अहम भूमिका निभाई. उन्होंने आईपीएल में 55 मैचों में 57 विकेट लिए. साल 2011 में उन्होंने आईपीएल से संन्यास ले लिया था.

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