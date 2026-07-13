India in Olympics: 7 में से 6 में हार, भारत के ओलिंपिक ड्रीम में कहीं बाधा न आ जाए

बीते सात टी20 इंटरनेशनल मैचों में भारत को कोई जीत नहीं मिली है. इस शर्मनाक प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम की खूब आलोचना हो रही है. पहले आयरलैंड के खिलाफ भारत सीरीज 0-2 से हारा और उसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ उसे 0-4 से हार मिली. एक मैच बारिश की वजह से धुल गया. यानी बीते सात में से भारत छह मैच हारा है. इस खराब प्रदर्शन ने भारत के लिए ऐसी परेशानी खड़ी कर दी है जिसका असर ओलिंपिक 2028 पर नजर आ सकता है.

टी20 वर्ल्ड कप 2026 की जीत के बाद से भारत ने अभी तक एक भी टी20 मैच नहीं जीता है. साल 2028 के ओलिंपिंक में टी20 टीम के क्वॉलिफिकेशन में अब ज्यादा वक्त नहीं है. 31 दिसंबर 2026 को यह विंडो क्लोज हो जाएगी. और जिस तरह से भारत का हालिया प्रदर्शन रहा है उससे श्रेयस अय्यर ऐंड कंपनी के लिए सवाल गहरे हो गए हैं.

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लगातार हार के बाद भारत के लिए अब क्वॉलिफिकेशन की तस्वीर कैसी नजर आती है.

कौन करेगा ओलिंपिक के लिए क्वॉलिफाइ

असल में 31 दिसंबर 2026 को आईसीसी टी20 रैंकिंग में चार महाद्वीपों (एशिया, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और यूरोप) में पहले पायदान पर रहने वाली टीम को ओलिंपिक 2028 में सीधा क्वॉलिफिकेशन मिल जाएगा. अमेरिका चूंकि मेजबान है तो उसे ऑटोमैटिक क्व़ॉलिफिकेशन मिल जाएगा.

भारत अभी आईसीसी की कुल टीम रैंकिंग में दूसरे स्थान पर है. उसके और इंग्लैंड के अंक 268 हैं. लेकिन दशमलव के आधार पर इंग्लैंड की टीम भारत से आगे है. हालांकि एशिया में भारत अभी चोटी पर है. यहां दूसरे स्थान पर पाकिस्तान है जिसके 240 अंक हैं. वहीं बांग्लादेश 224 अंक के साथ तीसरे, श्रीलंका 221 अंकों के साथ चौथे और अफगानिस्तान 220 पांचवें स्थान पर है.

भारत को अभी कितने मैच खेलने हैं

भारत को अभी आने वाले वक्त में कुल 19 टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. इसमें जिम्बाब्वे के खिलाफ तीन उसके बाद एशियन गेम्स में कम-से-कम तीन मुकाबले खेलने हैं. इसके बाद पांच टी20 इंटरनेशनल मैचों के लिए वेस्टइंडीज की मेजबानी करनी है. और फिर न्यूजीलैंड में पांच टी20 इंटरनेशनल मैच खेलने हैं. आखिर में श्रीलंका की टीम भारत के दौरे पर तीन टी20 इंटरनेशनल मैच खेलेगी.

क्या है पाकिस्तान व बाकी टीमों का हाल

यानी भारत के पास अपनी बढ़त बनाए रखने के लिए काफी मुकाबले हैं. लेकिन हालिया प्रदर्शन के बाद चिंता की कुछ लकीरें आना स्वाभाविक है. पाकिस्तान की बात करें तो उसे इस साल सिर्फ यह एशियन गेम्स के संभावित तीन मैचों के अलावा कोई और टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं खेलना है.

वहीं एशिया की अन्य टीमों की बात करें तो बांग्लादेश को कुल छह, तीन जिम्बाब्वे के खिलाफ और तीन साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच खेलने हैं. वहीं श्रीलंका को इंग्लैंड के खिलाफ सितंबर में तीन मुकाबले खेलने हैं.

भारत, एशिया में बाकी टीमों से काफी आगे है. और उसे 19 मैच खेलने हैं. लेकिन टीम को जीत की लय बरकरार रखनी होगी ताकि ओलिंपिक क्वॉलिफिकेशन की उसकी राह में कोई अड़चन न आए.