नई दिल्ली: महिला टी20 विश्व कप में ग्रुप ए को ग्रुप ऑफ डेथ कहा गया. यानी इस ग्रुप में मुकाबला काफी कड़ा था. सिर्फ दो ही टीमें आगे जा सकती थीं. इस ग्रुप में भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान, नीदरलैंड्स और बांग्लादेश की टीमें शामिल थीं. और सेमीफाइनल में सिर्फ दो ही टीमें जा सकती हैं. गुरुवार को भारत ने बांग्लादेश को पांच विकेट से हरा दिया. इस जीत के साथ भारत ने सेमीफाइनल में पहुंचने की उम्मीद कायम है. वहीं दूसरी ओर साउथ अफ्रीका ने नीदरलैंड्स को 88 रन से हराया. और अब मुकाबला काफी रोमांचक हो गया है.

भारतीय टीम ने चार में से तीन मैच जीते हैं. और इसमें उसके कुल छह अंक हैं. भारत को साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच में हार का सामना करना पड़ा है. टीम इंडिया अभी तक अंक तालिका में दूसरे स्थान पर है. अब रविवार को भारत का मैच ऑस्ट्रेलिया से है. ऑस्ट्रेलिया ने अभी तक चारों मैच खेले हैं और सभी में उसमें जीत हासिल की है. सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए भारतीय टीम को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हर हाल में जीत दर्ज करनी होगी. हरमनप्रीत की सेना अगर ऑस्ट्रेलिया को हराने में सफल रहती है, तो टीम को सीधा अंतिम चार का टिकट मिल जाएगा.

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भारतीय टीम नेट रन रेट के मामले में साउथ अफ्रीका से काफी आगे है. प्रोटियाज टीम अगर अपने आखिरी मुकाबले में बड़ी जीत दर्ज करने में भी सफल रहती है, तो भी वह भारत से आगे नहीं निकल पाएगी. नीदरलैंड्स को हराने के बाद साउथ अफ्रीका को ग्रुप स्टेज का अपना अंतिम मैच बांग्लादेश से रविवार को खेलना है. साउथ अफ्रीका को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए बांग्लादेश को बड़े अंतर से हराना होगा. इसके साथ ही यह दुआ भी करनी होगी कि ऑस्ट्रेलिया भारत को हराने में सफल रहे.

बांग्लादेश भी अभी पूरी तरह से सेमीफाइनल की रेस से बाहर नहीं हुई है. हालांकि, बांग्लादेश को अंतिम चार में पहुंचने के लिए लगभग चमत्कार की दरकार होगी. बांग्लादेश को साउथ अफ्रीका को 100 से ज्यादा रनों के अंतर से हराना होगा. वहीं, यह भी दुआ करनी होगी कि भारत ऑस्ट्रेलिया से कम से कम 130 रनों के अंतर से हार जाए. बांग्लादेश के अभी 4 मुकाबलों में चार प्वाइंट हैं.

Agency- IANS इनपुट्स