श्रीलंका दौरे के लिये भारतीय टीम की अगुआई की जिम्मेदारी दिये जाने के बाद सलामी बल्लेबाज शिखर धवन (Shikhar Dhawan) ने शुक्रवार को कहा कि यह मौका दिया जाना उनके लिये सम्मान की बात है. भारतीय टीम श्रीलंका दौरे पर 13 जुलाई से तीन वनडे और इतने ही टी20 मैच खेलेगी जो कोलंबो में खेल जायेंगे. चयनकर्ताओं ने गुरुवार को श्रीलंका श्रृंखला के लिये कई नये चेहरों को चुना क्योंकि मुख्य टीम विश्व टेस्ट चैम्पियनशिप फाइनल और इंग्लैंड के खिलाफ पांच टेस्ट मैचों के लिये ब्रिटेन में होगी.

धवन ने ट्वीट किया, ‘‘देश की अगुआई का मौका दिये जाने से सम्मान महसूस कर रहा हूं. आप सभी की शुभकामनाओं के लिये शुक्रिया.’’

Humbled by the opportunity to lead my country ?? Thank you for all your wishes ? pic.twitter.com/SbywALBTwZ

— Shikhar Dhawan (@SDhawan25) June 11, 2021