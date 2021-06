बर्मिघम बीयर और डर्बीशायर के बीच गुरुवार को टी 20 ब्लास्ट टूर्नामेंट के मैच के बाद सैकड़ों दर्शक पिच की ओर भागे। दर्शकों के इस व्यवहार की वार्विकशायर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्टुअर्ट कैन ने कड़ी आलोचना की है।

डर्बीशायर को बर्मिघम पर मिली पांच विकेट से जीत के बाद सैकड़ों दर्शक पिच की ओर भागे। हालांकि इस दौरान कोई घायल नहीं हुआ लेकिन कोरोना काल में इस दर्शकों का यह व्यवहार काफी खतरनाक साबित हो सकता है।

Pitch invasion at Edgbaston after the game tonight. Less than ideal in this current Covid environment. Was happening during the game, too. pic.twitter.com/koGDmJAP1P

— Joe Chapman (@ChapmanJ92) June 24, 2021