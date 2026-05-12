'मैं 100 पर्सेंट बैटर और 100 पर्सेंट गेंदबाज हूं', दिल्ली के नए हीरो का बड़ा बयान

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IPL 2026: 'मैं 100 पर्सेंट बैटर और 100 पर्सेंट गेंदबाज हूं', दिल्ली के नए सुपरस्टार माधव तिवारी ने की खुद की 'तारीफ'

माधव तिवारी ने दिल्ली कैपिटल्स की जीत में गेंद और बल्ले दोनों से योगदान दिया. पहले उन्होंने दो विकेट लिए और इसके बाद बल्ले से छोटी सी लेकिन आक्रामक और उपयोगी पारी खेली. उनके ऑलराउंड खेल के लिए उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया.

Edited By : Bharat Malhotra |May 12, 2026, 10:20 AM IST

Published On May 12, 2026, 10:20 AM IST

Last UpdatedMay 12, 2026, 10:20 AM IST

Madhav Tiwari

धर्मशाला: यह माधव तिवारी का आईपीएल 2026 में पहला मैच था. और कुल मिलाकर दूसरा. लेकिन 22 साल के इस खिलाड़ी ने दिल्ली कैपिटल्स की उम्मीदों को जिंदा रखा. सोमवार, 11 मई को धर्मशाला में पंजाब किंग्स के खिलाफ खेले गए मैच में उन्होंने गेंद और बल्ले, दोनों से अहम भूमिका निभाई. तिवारी को प्लेयर-ऑफ-द-मैच चुना गया. हालांकि तिवारी को मैदान पर उतरने का मौका नहीं मिल रहा था लेकिन नेट्स में वह अपने हुनर को मांज रहे थे. और वक्त पड़ने पर टीम के लिए योगदान देने के लिए तैयार थे.

पिछले साल पंजाब किंग्स के खिलाफ ही उन्होंने डेब्यू किया था. हालांकि धर्मशाला हो रहे उस मैच को बीच में ही बंद कर दिया गया था. क्योंकि बॉर्डर पर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध जैसी परिस्थितियां हो गई थीं. उस मैच में तिवारी ने सिर्फ एक ओवर गेंदबाजी की थी और उसमें 14 रन दिए थे. जब यह मैच दोबारा खेला गया तो तिवारी टीम में जगह नहीं बना पाए थे.

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स्कोरकार्ड- पंजाब किंग्स बनाम दिल्ली कैपिटल्स, आईपीएल 2026- मैच- 55

बस प्रैक्टिस करते रहे…

मैच के बाद उन्होंने कहा, ‘सबसे पहली बात, मैं इस मौके के लिए मैनेजमेंट का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा. और मैं खुशकिस्मत रहा कि हमारी टीम यह मैच जीती.’ अपने माइंडसेट के बारे में उन्होंने कहा, ‘मेरी सोच हमेशा से यही रही है कि अगर चीजें आपके हाथ में नहीं हैं, तो आप हर प्रैक्टिस सेशन में बेहतर होते रहें. मैंने कई बार मुनाफ पटेल सर के साथ काम किया है. मैंने अपनी गेंदबाजी पर काफी काम किया है और अपने बल्लेबाजी कोच के साथ रेंज हिटिंग पर भी काम किया है. और मुझे खुशी है कि मैं टीम के लिए योगदान दे सका.’

धर्मशाला की पिच पर तेज गेंदबाजों ने 39 ओवर फेंके. दिल्ली ने मैच 19 ओवर में जीत लिया. यानी इस मैच में एक भी ओवर स्पिनर ने नहीं फेंका. तिवारी को अक्षर पटेल ने दिल्ली के पांचवें गेंदबाज के तौर पर आजमाया. यह पारी का 9वां ओवर था. उन्होंने अपने पहले ही ओवर में प्रियांश आर्या का विकेट लिया. आर्या 33 गेंद पर 56 रन बनाकर आउट हुए. फिर अपने आखिरी ओवर में उन्होंने कूपर कॉनली को स्लोअर बाउंसर पर फंसाया. तिवारी ने चार ओवरों में 40 रन देकर दो विकेट लिए.

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मैं 100 पर्सेंट बॉलर और 100 पर्सेंट बैटर हूं

माधव से जब पूछा गया कि वह बल्लेबाजी या गेंदबाजी ऑलराउंडर में से क्या हैं, इसके जवाब में उन्होंने कहा कि वह 100 प्रतिशत बल्लेबाज और 100 प्रतिशत गेंदबाज हैं. मैच में अपने गेंदबाजी प्लान बताते हुए माधव ने कहा, ” मुझे लगता है कि विकेट से लेंथ बॉल को मदद मिल रही थी, इसलिए मैं शुरू में उसी पर टिका रहा। मैं बीच-बीच में वाइड गेंदों और शॉर्ट गेंदों के साथ इसे मिक्स करने की कोशिश कर रहा था. मैं पूरी तरह से तैयार था और पिच से तेज गेंदबाजों को मदद भी मिल रही थी.’

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माधव ने बताया कि दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजी कोच इयान बेल ने उनका हौसला बढ़ाया। उन्होंने कहा, ‘हमारे बल्लेबाजी कोच (इयान बेल) ने मुझसे बस इतना कहा, ‘तुम्हारे पास पावर है, तुम्हारे पास सब कुछ है। बस कुछ अलग करने की कोशिश मत करो. बस अपना शेप बनाए रखो और गेंद को देखकर शॉट खेलो.’

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Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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