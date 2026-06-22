Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

Virat Kohli on Test Comeback: 'बस हो गया, जूते कम बेच लूंगा...', टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर क्या बोले विराट कोहली

विराट कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की संभावनाओं से साफ इनकार कर दिया है. कोहली ने कहा है उनका ऐसा कोई इरादा नहीं है. कोहली ने इसके साथ ही यह भी कहा कि हार और जीत का फैसला तब तक नहीं होता जब तक मैच का नतीजा न निकल जाए.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 22, 2026, 10:23 AM IST

Published On Jun 22, 2026, 10:23 AM IST

Last UpdatedJun 22, 2026, 10:23 AM IST

विराट कोहली टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर क्या बोले

नई दिल्ली: विराट कोहली ने टेस्ट क्रिेकेट में वापसी की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया है. कोहली ने साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था. लेकिन फैंस अब भी कोहली के इस फॉर्मेट में वापसी करने की उम्मीद रखते हैं.

कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अटकलों पर एक इवेंट के दौरान पूर्ण विराम लगाया. कोहली ने एक फुटवेयर ब्रांड के लॉन्च के अवसर पर कहा कि वह अपने खाते में कुछ और रन जोड़कर फुटवेयर की कीमत बढ़ाने से बेहतर इसकी सेल कम करने में ज्यादा पसंद करेंगे.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 9230 रन बनाए. उनके फुटवेयर की कीमत भी यही रखी गई है. वन8 ब्रैंड के तहत लॉन्च किए गए फुटवेयर के जरिए कोहली इस फील्ड में उतर रहे हैं. इसी लॉन्च के मौके पर कोहली से सवाल पूछा गया कि क्या वह क्रिकेट के इस सबसे बड़े फॉर्मेट में वापसी करेंगे.

विराट कोहली का टेस्ट करियर

मैचपारीरनसर्वाधिकऔसतस्ट्राइक-रेट10050
1232109230254*46.8555.573031

इन फुटवेयर्स का रंग लाल है और कीमत उतनी ही रखी गई है जितने टेस्ट रन कोहली ने बनाए. इससे फैंस यह अटकलें लगाने लगे कि कोहली शायद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करें और इससे उनके फुटवेयर ब्रांड की कीमत बढ़ जाएगी.

जूते कम बेचना चाहूंगा पर टेस्ट में वापसी…

कोहली से कहा गया कि आपने जूते की कीमत अपने टेस्ट रनों जितनी रखी है. और इसका रंग भी लाल है. तो क्या आप टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर कुछ रन बनाकर इन जूतों की कीमत थोड़ी बढ़ सकती है. इस पर कोहली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया.

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, ‘मैं इसकी बिक्री कम होना ज्यादा पसंद करूंगा.’ कोहली का यह जवाब सुनते ही दर्शकों के बीच हंसी छूट गई.

आखिर क्या है विराट कोहली का माइंडसेट

इस बातचीत में कोहली ने उस माइंडसेट पर भी बात की जिसकी वजह से वह इतने साल तक खेलते रहे. कोहली ने कहा कि उन्होंने हमेशा यह माना है कि मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक नतीजा न जाए, भले ही मुकाबला उस वक्त वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो.

टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

बल्लेबाजमैचपारीरनसर्वाधिकऔसतस्ट्राइक-रेट10050
1सचिन तेंदुलकर20032915921248*53.7854.045168
2राहुल द्रविड़1632641326527052.6342.533663
3सुनील गावस्कर12521410122236*51.1243.353445
4विराट कोहली1232109230254*46.8555.573031
5वीवीएस लक्ष्मण134225878128145.9749.371756
6वीरेंद्र सहवाग103178850331949.4382.182331
7सौरभ गांगुली113188721223942.1751.251635

कोहली ने अपनी इस बात को समझाने के लिए 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच को याद दिया. मेलबर्न में खेले गए इस मैच में कोहली ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेली थी.

कोहली ने कहा, ‘मैं इसी तरह का इनसान हूं. मुझे उन परिस्थितियों की खास तौर पर चाह होती है जब लोग कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया. और फिर आप वहां से किसी तरह मैच को वापस लेकर आते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत कम उम्र से ही परिस्थितियों को इसी तरह देखता हूं. और मैंने कभी भी आखिरी वक्त भी इस बात पर भरोसा करना नहीं छोड़ा है कि मैच आखिर तक मैच जीता या हारा नहीं जाता है. और फिर कुछ जादुई घटना हो जाती है.’

विराट ने आगे कहा, ‘इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में खेला गया मैच हमेशा सबसे अलग रहेगा. मुझे बाद में बताया कि हमारे उस मैच को जीतने की संभावना 3 पर्सेंट थी. लेकिन मैं उस तरह से कभी नहीं सोचता. सिर्फ 1 प्रतिशत भी काफी है. अगर वहां मौका है तो वहां मौका है. तो मुकाबला खत्म नहीं हुआ जब तक कि आप मैच हार नहीं गए.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

Twitter Instagram Facebook

Related News

इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए कोहली- बुमराह की वापसी, यशस्वी जायसवाल बाहर

इंग्लैंड वनडे सीरीज के लिए कोहली- बुमराह की वापसी, यशस्वी जायसवाल बाहर
कोहली की वापसी के बाद जायसवाल का क्या होगा ? शुभमन गिल ने दिया जवाब

कोहली की वापसी के बाद जायसवाल का क्या होगा ? शुभमन गिल ने दिया जवाब

IND VS ENG: विराट कोहली का होगा फिटनेस टेस्ट, हार्दिक पांड्या पर भी आया बड़ा अपडेट

IND VS ENG: विराट कोहली का होगा फिटनेस टेस्ट, हार्दिक पांड्या पर भी आया बड़ा अपडेट

विराट कोहली की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, जानकर खुश हो जाएंगे फैंस

विराट कोहली की फिटनेस पर बड़ा अपडेट, जानकर खुश हो जाएंगे फैंस

Latest News

virat-kohli-1-115

'बस हो गया, जूते कम बेच लूंगा...', टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर क्या बोले विराट कोहली
iran-vs-belgium

बेल्जियम और ईरान का मुकाबला रहा ड्रॉ, दोनों टीमें नहीं कर पाईं गोल
neymar-5

FIFA WORLD CUP: ब्राजील के लिए खुशखबरी, नेमार ने शुरू की ट्रेनिंग
fifa-spain-vs-suadi-arab

सऊदी अरब को 4-0 से रौंदकर चोटी पर पहुंचा स्पेन, ओयारजाबल ने किए दो गोल
harmanpreet-kaur-79

हार के बाद किस पर निकला हरमनप्रीत कौर का गुस्सा, बाकी मैचों के लिए दी क्या सलाह
cricket-ireland-2

भारत के खिलाफ टी20 सीरीज पर क्रिकेट आयरलैंड का बड़ा बयान, जानें क्या कहा

Editor's Pick

Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान
lucknow Super Giants and delhi capitals to trade Rishabh pant and kuldeep yadav ahead of ipl 2027 says reports

IPL 2027 से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली
Sunil Gavaskar Praised Selectors for Picking Gurnoor Brar in Indian Team

गुरनूर के फैन हो गए सुनील गावस्कर, सिलेक्टर्स की क्यों करने लगे तारीफ

Deepti Sharma Equals Jhulan Goswami Massive Record of Most Wickets in Women Cricket

T20 World Cup: दीप्ति शर्मा का कमाल, झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंची
Rohit Sharma becomes the fifth indian batter to complete 14000 list a Runs Joins Elite list of Sachin Tendulkar Virat Kohli Rahul Dravid

रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, सचिन, विराट और गांगुली की लिस्ट में बनाई जगह