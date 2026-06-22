'बस हो गया, जूते कम बेच लूंगा...', टेस्ट क्रिकेट में वापसी पर क्या बोले विराट कोहली

नई दिल्ली: विराट कोहली ने टेस्ट क्रिेकेट में वापसी की सभी संभावनाओं को खारिज कर दिया है. कोहली ने साल 2025 में टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कहा था. लेकिन फैंस अब भी कोहली के इस फॉर्मेट में वापसी करने की उम्मीद रखते हैं.

कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में वापसी की अटकलों पर एक इवेंट के दौरान पूर्ण विराम लगाया. कोहली ने एक फुटवेयर ब्रांड के लॉन्च के अवसर पर कहा कि वह अपने खाते में कुछ और रन जोड़कर फुटवेयर की कीमत बढ़ाने से बेहतर इसकी सेल कम करने में ज्यादा पसंद करेंगे.

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कोहली ने टेस्ट क्रिकेट में 9230 रन बनाए. उनके फुटवेयर की कीमत भी यही रखी गई है. वन8 ब्रैंड के तहत लॉन्च किए गए फुटवेयर के जरिए कोहली इस फील्ड में उतर रहे हैं. इसी लॉन्च के मौके पर कोहली से सवाल पूछा गया कि क्या वह क्रिकेट के इस सबसे बड़े फॉर्मेट में वापसी करेंगे.

विराट कोहली का टेस्ट करियर

मैच पारी रन सर्वाधिक औसत स्ट्राइक-रेट 100 50 123 210 9230 254* 46.85 55.57 30 31

इन फुटवेयर्स का रंग लाल है और कीमत उतनी ही रखी गई है जितने टेस्ट रन कोहली ने बनाए. इससे फैंस यह अटकलें लगाने लगे कि कोहली शायद टेस्ट क्रिकेट में वापसी करें और इससे उनके फुटवेयर ब्रांड की कीमत बढ़ जाएगी.

जूते कम बेचना चाहूंगा पर टेस्ट में वापसी…

कोहली से कहा गया कि आपने जूते की कीमत अपने टेस्ट रनों जितनी रखी है. और इसका रंग भी लाल है. तो क्या आप टेस्ट क्रिकेट में वापसी कर कुछ रन बनाकर इन जूतों की कीमत थोड़ी बढ़ सकती है. इस पर कोहली ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया.

पूर्व भारतीय कप्तान ने कहा, ‘मैं इसकी बिक्री कम होना ज्यादा पसंद करूंगा.’ कोहली का यह जवाब सुनते ही दर्शकों के बीच हंसी छूट गई.

आखिर क्या है विराट कोहली का माइंडसेट

इस बातचीत में कोहली ने उस माइंडसेट पर भी बात की जिसकी वजह से वह इतने साल तक खेलते रहे. कोहली ने कहा कि उन्होंने हमेशा यह माना है कि मैच तब तक खत्म नहीं होता जब तक नतीजा न जाए, भले ही मुकाबला उस वक्त वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो.

टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज

बल्लेबाज मैच पारी रन सर्वाधिक औसत स्ट्राइक-रेट 100 50 1 सचिन तेंदुलकर 200 329 15921 248* 53.78 54.04 51 68 2 राहुल द्रविड़ 163 264 13265 270 52.63 42.53 36 63 3 सुनील गावस्कर 125 214 10122 236* 51.12 43.35 34 45 4 विराट कोहली 123 210 9230 254* 46.85 55.57 30 31 5 वीवीएस लक्ष्मण 134 225 8781 281 45.97 49.37 17 56 6 वीरेंद्र सहवाग 103 178 8503 319 49.43 82.18 23 31 7 सौरभ गांगुली 113 188 7212 239 42.17 51.25 16 35

कोहली ने अपनी इस बात को समझाने के लिए 2022 में पाकिस्तान के खिलाफ टी20 वर्ल्ड कप के मैच को याद दिया. मेलबर्न में खेले गए इस मैच में कोहली ने अपने करियर की सर्वश्रेष्ठ पारियों में से एक खेली थी.

कोहली ने कहा, ‘मैं इसी तरह का इनसान हूं. मुझे उन परिस्थितियों की खास तौर पर चाह होती है जब लोग कहते हैं कि सब कुछ खत्म हो गया. और फिर आप वहां से किसी तरह मैच को वापस लेकर आते हैं.’

उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत कम उम्र से ही परिस्थितियों को इसी तरह देखता हूं. और मैंने कभी भी आखिरी वक्त भी इस बात पर भरोसा करना नहीं छोड़ा है कि मैच आखिर तक मैच जीता या हारा नहीं जाता है. और फिर कुछ जादुई घटना हो जाती है.’

विराट ने आगे कहा, ‘इस पूरे घटनाक्रम में पाकिस्तान के खिलाफ मेलबर्न में खेला गया मैच हमेशा सबसे अलग रहेगा. मुझे बाद में बताया कि हमारे उस मैच को जीतने की संभावना 3 पर्सेंट थी. लेकिन मैं उस तरह से कभी नहीं सोचता. सिर्फ 1 प्रतिशत भी काफी है. अगर वहां मौका है तो वहां मौका है. तो मुकाबला खत्म नहीं हुआ जब तक कि आप मैच हार नहीं गए.’