03 चौके, 07 छक्के, T20I की सर्वश्रेष्ठ इनिंग... शिवम दुबे ने खोला विस्फोटक पारी का राज
शिवम दुबे ने कहा, एक बल्लेबाज़ के तौर पर, मैं 15 कम गेंदों में रन बनाने के बारे में नहीं सोचता, मैं बस हर गेंद पर फोकस करने की कोशिश करता हूं, मैंने आज यही किया.
भारत को न्यूजीलैंड के हाथों चौथे टी-20 मैच में 50 रन से हार का सामना करना पड़ा. टीम इंडिया ने भले ही यह मुकाबला गंवा दिया, मगर इस मैच में शिवम दुबे ने विस्फोटक पारी खेली. शिवम दुबे ने 23 गेंदों में 65 रनों की पारी में तीन चौके और सात छक्के लगाए. यह उनका टी-20 इंटरनेशनल में सबसे बड़ा व्यक्तिगत स्कोर भी है. मैच के बाद उन्होंने विस्फोटक पारी का राज खोला है.
विशाखापत्तनम में खेले गए इस मैच में शिवम दुबे ने तेज गेंदबाजी के सामने अपनी बढ़ती सहजता को दिखाया. भारतीय ऑलराउंडर ने इस सुधार का श्रेय एक बेहतर “माइंडसेट” को दिया, जिसने उन्हें एक “स्मार्ट” क्रिकेटर बनाया. दुबे ने कहा कि यह सुधार क्रिकेट में मिल रहे रेगुलर मौके की वजह से हुआ है.
मैं अपने माइंडसेट के साथ बेहतर हो रहा हूं: दुबे
शिवम दुबे ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, यह सिर्फ मेरी कड़ी मेहनत है, मैं अपने माइंडसेट के साथ बेहतर हो रहा हूं क्योंकि मैं वे सभी मैच खेल रहा हूं और उस स्थिति में बल्लेबाजी कर रहा हूं, इसलिए, मुझे पता है कि क्या होने वाला है, एक गेंदबाज मेरे सामने किन मुख्य चीजों के साथ आएगा.
‘नए स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं’
भारतीय ऑलराउंडर ने कहा कि यह मेरी बल्लेबाजी और गेंदबाजी दोनों के लिए मुख्य बात है, मैं गौतम भाई (गौतम गंभीर) और सूर्या की वजह से गेंदबाजी कर रहा हूं, उन्होंने मुझे गेंदबाजी का मौका दिया है, इसलिए, जब आप गेंदबाजी करते हैं, तो आप थोड़े स्मार्ट हो जाते हैं, इसलिए, मैं उस पर भी काम कर रहा हूं और कुछ और स्किल्स डेवलप करने की कोशिश कर रहा हूं.
‘मुझे मैच में गेंदबाजी, बल्लेबाजी और सब कुछ करने का मौका मिला है’
दुबे ने माना कि रेगुलर गेम टाइम ने उन्हें पिछले कुछ महीनों में एक क्रिकेटर के तौर पर काफी “स्मार्ट” बनाया है. उन्होंने कहा कि हां, मैंने सच में कड़ी मेहनत की है, लेकिन मुझे मैच में गेंदबाजी, बल्लेबाजी और सब कुछ करने का मौका मिला है तो अनुभव नाम की कोई चीज होती है और वह मुझे मिला है और वह सही दिशा में जा रहा है, कई चीजें हैं जिन्हें लोग अपग्रेड करते हैं.
‘मैं अगले गेम में थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता हूं’
उन्होंने कहा कि सभी खिलाड़ी, स्पिनर, तेज गेंदबाज, टीमें खुद को अपग्रेड करती हैं इसलिए, मैं वैसा नहीं रह सकता, जैसा मैं पहले था, मैं अगले गेम में थोड़ा बेहतर, थोड़ा ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश करता हूं, इसलिए, मैंने सीखा कि थोड़ा और स्मार्ट कैसे बना जाए और मेरी ताकतें क्या हैं और मैं उन्हें कहां टारगेट कर सकता हूं. दुबे का मानना है कि तेज़ गेंदबाज़ों के खिलाफ़ उनके बेहतर कम्फर्ट लेवल से उन्हें विरोधी टीम पर ज़्यादा दबाव डालने में मदद मिलती है.
स्पिनर्स के खिलाफ हिटिंग मेरी ताकत है: दुबे
उन्होंने कहा कि यह सच में बहुत ज़रूरी है, यह मैचअप के बारे में है तो, वे चाहते हैं कि मैं स्पिनर्स को हिट करूं, मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक-रेट ज़्यादा रखना मेरा रोल है, मैं हमेशा यही कोशिश करता हूं, यह सिर्फ़ स्पिनर्स के बारे में नहीं है, बल्कि तेज़ गेंदबाज़ों के बारे में भी है. उन्होंने कहा कि स्पिनर्स के खिलाफ़ हिटिंग मेरी ताकत है, मैं उस समय विरोधियों पर दबाव डाल सकता हूं, इसलिए, उस समय मेरा माइंडसेट बहुत साफ़ होता है.
मैं बस मेरिट पर गेंदें खेलने की कोशिश कर रहा था: दुबे
एक बल्लेबाज़ के तौर पर, मैं 15 कम गेंदों में रन बनाने के बारे में नहीं सोचता, मैं बस हर गेंद पर फोकस करने की कोशिश करता हूं, मैंने आज यही किया, मैं हर गेंद पर फोकस कर रहा था, मैं 15 गेंदों में फिफ्टी बनाने या कुछ भी ऐसा नहीं सोच रहा था, मैं बस मेरिट पर गेंदें खेलने की कोशिश कर रहा था.
सोढ़ी की धुनाई पर क्या बोले शिवम दुबे ?
उन्होंने कहा, यहीं पर मैं अपने स्किल को मैनेज करने की कोशिश करता हूं और मिडिल ओवर्स में स्ट्राइक रेट ज़्यादा रखने की कोशिश करता हूं, मेरी तरफ से कुछ इंस्टिंक्ट थे, मैंने सोचा कि, ठीक है, आज रात स्पिनर्स को हिट करना मुश्किल है, वह (सोढ़ी) अच्छी बॉलिंग कर रहा था,लेकिन मुझे पता था कि वह भी थोड़ा डरा हुआ है, वह मुझे खराब गेंद फेंकने वाला है, मैं उसके लिए तैयार था, इसलिए मैं उस समय हावी होना चाहता था और मैंने वही किया.