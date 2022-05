एबी डिविलियर्स (AB Devilliers) इस साल रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के खेमे में नहीं हैं। उन्होंने क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। और फैंस तो उन्हें मिस कर ही रहे हैं इसके साथ टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली (Virat Kohli) को भी उनकी कमी महसूस हो रही है। कोहली (Kohli) और डिविलियर्स (De Villiers) की दोस्ती न सिर्फ मैदान पर थी बल्कि मैदान के बाहर भी दोनों के बीच जबर्दस्त बॉन्डिंग देखने को मिलती थी। बीते साल लॉकडाउन के दौरान दोनों ने वीडियो कॉल भी की थी।

रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर (Royal Challengers Bangalore) के सोशल मीडिया हैंडल पर जारी एक वीडियो में कोहली ने इस बात को माना कि वह साउथ अफ्रीका के पूर्व क्रिकेटर को मिस कर रहे हैं। हालांकि उन्होंने इस बात का भी खुलासा किया वह एबीडी से फोन पर नियमित रूप से संपर्क में हैं।

कोहली ने वीडियो में कहा, ‘मैं उन्हें बहुत मिस करता हूं। मैं नियमित रूप से उनसे बात करता हूं। वह मुझे मेसेज करते रहते हैं। वह हाल ही में गोल्फ देखने के लिए अमेरिका गए थे।’

