This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
अगर आप सभी गेंदों पर हिट करना चाहते हैं... अभिषेक शर्मा ने खोला सफलता का राज
अभिषेक खिलाड़ी ने पहले टी-20 मैच में 35 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें आठ छक्के और पांच चौके शामिल थे.
भारत ने न्यूजीलैंड को पहले टी-20 मैच में 48 रन से हराकर टी-20 सीरीज में जीत के साथ शुरुआत की है. भारत की इस जीत के हीरो रहे अभिषेक शर्मा, जिन्होंने 35 बॉल में 84 रन की तूफानी पारी खेली. उन्हें इस पारी के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का खिताब दिया गया. मैच के बाद अभिषेक शर्मा ने विस्फोटक पारी का राज खोला है.
अभिषेक शर्मा ने कहा कि वह रेंज-हिटिंग में विश्वास नहीं करते और इसके बजाय अपनी स्वभाविक खेल और टाइमिंग पर भरोसा करते हैं. अभिषेक खिलाड़ी ने पहले टी-20 मैच में 35 गेंदों में 84 रनों की तूफानी पारी खेली, जिसमें आठ छक्के और पांच चौके शामिल थे, जिससे भारत ने 238 रन बनाए और सीरीज के पहले मैच में 48 रनों से जीत हासिल की.
अगर आप सभी गेंदों पर हिट करना चाहते हैं…
हमारी पहले दिन से ही एक योजना थी और हम बस उसी का पालन कर रहे हैं, मैंने यह पता लगा लिया है कि अगर आप सभी गेंदों पर हिट करना चाहते हैं या 200 के स्ट्राइक रेट से खेलना चाहते हैं, तो आपको इरादा रखना होगा, सभी टीमों के पास मेरे लिए एक योजना है, यह मेरी तैयारी के बारे में है, मैं अपनी स्वभाविक खेल पर भरोसा करूंगा.
मैं कभी भी रेंज-हिटिंग नहीं करता, मैं टाइमिंग वाला बल्लेबाज हूं…
अभिषेक शर्मा ने कहा कि मुझे नहीं लगता कि मेरी भूमिका जोखिम भरी है, मैं यह नहीं कहूंगा कि यह मेरा कंफर्ट जोन है, लेकिन मैं पहले छह ओवरों में बड़ा स्कोर करने का अभ्यास कर रहा हूं, मैं कभी भी रेंज-हिटिंग नहीं करता, मैं टाइमिंग वाला बल्लेबाज हूं, मुझे गेंद को देखना होता है और परिस्थितियों के अनुकूल ढलना होता है. इसके लिए मैं अपने नेट सेशन में योजना बनाता हूं. उन्होंने कहा कि मुझे लगता है, अगर आप अपने बल्लेबाजी वीडियो देखते हैं, तो आपको अंदाजा हो जाता है कि गेंदबाज आपको कहां गेंदबाजी करता है.
पहले टी-20 मैच में अभिषेक शर्मा ने बनाए कई रिकॉर्ड्स
अभिषेक शर्मा ने सिर्फ 22 गेंद पर हाफ सेंचुरी पूर की. यह 8वां मौका था जब उन्होंने 25 या उससे कम गेंद पर टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में अपनी हाफ सेंचुरी पूरी की हो. उन्होंने इंग्लैंड के फिल सॉल्ट, भारत के सूर्यकुमार यादव और वेस्टइंडीज के एविन लुईस को पीछे छोड़ा, जिन्होंने सात-सात बार यह कारनामा किया था.
अभिषेक ने सिर्फ 22 गेंद पर हाफ सेंचुरी पूरी की. यह न्यूजीलैंड के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल में किसी भारतीय बल्लेबाज की तरफ से सबसे कम गेंदों पर हाफ सेंचुरी का रिकॉर्ड है. इससे पहले पूर्व कप्तान रोहित शर्मा और केएल राहुल के नाम यह रिकॉर्ड था, इन दोनों ने 23 गेंदों पर यह कारनामा किया था.
TRENDING NOW
अभिषेक शर्मा ने टी20 क्रिकेट में अपने 5000 रन भी पूरे कर लिए हैं. वह टी20 क्रिकेट में सबसे कम गेंदों पर यह मुकाम हासिल करने वाले बल्लेबाज बन गए हैं. अभिषेक शर्मा ने 2898 गेंदों पर यह मुकाम हासिल किया. आंद्रे रसेल ने 2942 गेंदों के साथ दूसरे, टिम डेविड (3127) तीसरे, विल जैक्स (3196) चौथे और ग्लेन मैक्सवेल (3239) पांचवें नंबर पर हैं.