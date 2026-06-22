Vaibhav SooryavanshiVirat KohliIND vs AFGAuqib NabiRohit Sharma
Copied

'कप्तान के तौर पर फेल रही', विश्व कप में श्रीलंका की हालत पर छलका चमारी अटापट्टू का दर्द

महिला टी20 विश्व कप 2026 में वेस्टइंडीज से हार के बाद श्रीलंका की कप्तान चमारी अटापट्टू भावुक हो गईं। उन्होंने टीम के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी खुद पर लेते हुए कहा कि वह कप्तान के रूप में टीम को विश्व कप सेमीफाइनल तक नहीं पहुंचा सकीं और इसे अपने करियर का सबसे बड़ा दर्द बताया।

Edited By : Ansh Kapoor |Jun 22, 2026, 06:48 PM IST

Published On Jun 22, 2026, 06:48 PM IST

Last UpdatedJun 22, 2026, 06:48 PM IST

Sri Lanka Women Team Captain

Sri Lanka Women Team Captain

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, “यह दुख शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। मुझे लगता है कि मैंने नेशनल टीम के लिए लगभग 18 साल खेला, लेकिन मैं कभी भी टीम को वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल तक पहुंचाने में सफल नहीं हो सकी। भले ही निजी तौर पर मैंने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन मुझे लगता है कि एक कप्तान के तौर पर मैं फेल रही हूं। मेरे हिसाब से यह एक खिलाड़ी के लिए यह बहुत बड़ा दर्द है। अब मुझे उस दर्द के साथ रहना होगा।” श्रीलंका ने विश्व कप में अब तक 3 मुकाबले खेले हैं, जिसमें से टीम को 2 में हार झेलनी पड़ी है। श्रीलंका के सेमीफाइनल में पहुंचने के चांस अब बेहद कम नजर आ रहे हैं।

ग्रुप बी में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज ने अब तक खेले अपने तीनों ही मुकाबलों में जीत दर्ज की है। ऐसे में इस ग्रुप से सेमीफाइनल में पहुंचने की मजबूत दावेदार यह दोनों टीमें नजर आ रही हैं। श्रीलंका अगर दो मुकाबले जीतकर भी सिर्फ 6 प्वाइंट पर ही पहुंच पाएगी। श्रीलंका को अपने अगले दो मुकाबले स्कॉटलैंड और आयरलैंड के खिलाफ खेलने हैं।

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

हार के बाद भावुक हुईं अटापट्टू

अटापट्टू ने आगे कहा, “मुझे लगता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की। मेरे हिसाब से मुझे ज्यादा जिम्मेदारी से खेलना चाहिए था। अगर मैं इस मुकाबले में अधिक जिम्मेदारी से खेलती, तो हम इस मैच को जीत सकते थे। इसी वजह से मुझे इसका अफसोस है। मुझे किसी को हार के लिए जिम्मेदार ठहराना रास नहीं आता है। मेरे हिसाब से कप्तान और सबसे अनुभवी खिलाड़ी होने के नाते मुझे ज्यादा जिम्मेदारी के साथ खेलना चाहिए था। मैं बहुत दुखी हूं। मुझे लगता है कि मैंने अपना आखिरी मौका भी खो दिया है।”

वेस्टइंडीज के खिलाफ पहले बल्लेबाजी करते हुए श्रीलंका की पूरी टीम सिर्फ 98 रन बनाकर ऑलआउट हुई। टीम की कोई भी बल्लेबाज क्रीज पर टिककर कैरेबियाई गेंदबाजों का सामना नहीं कर सकी। वेस्टइंडीज ने 99 रनों के लक्ष्य को 5 विकेट खोकर सिर्फ 16.1 ओवर में हासिल कर लिया। श्रीलंका की गेंदबाजों ने प्रयास तो बहुत किए, लेकिन वह टीम की हार को टालने में नाकाम रहीं।

Ansh Kapoor

Ansh Kapoor

अंश कपूर पिछले कुछ वर्षों से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। उन्हें बचपन से ही रेडियो सुनने और म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स बजाने का शौक रहा है। खबरों को सिर्फ स्टूडियो में बैठकर बताने के बजाय उन्हें ग्राउंड रिपोर्ट करना, लोगों से मिलना और घटनाओं को करीब से समझना ज्यादा पसंद है। अपने करियर में अंश ने राजनीति और मनोरंजन से जुड़ी खबरों पर काम किया है। उन्होंने पॉडकास्ट और डिजिटल कंटेंट के जरिए भी दर्शकों तक अपनी बात पहुंचाई है। वर्तमान में वह क्रिकेट पत्रकारिता से जुड़े हैं और क्रिकेट की खबरों, खिलाड़ियों की कहानियों, मैच विश्लेषण और खेल जगत की बड़ी घटनाओं पर काम कर रहे हैं। अंश का मानना है कि अच्छी पत्रकारिता वही है जो आसान भाषा में लोगों तक सही जानकारी पहुंचाए। यही वजह है कि वह अपने कंटेंट को सरल, दिलचस्प और दर्शकों के लिए उपयोगी बनाने की कोशिश करते हैं।

Related News

महिला टी20 विश्व कप: भारत को हार, साउथ अफ्रीका तीसरे स्थान पर पहुंचा; वेस्टइंडीज की लगातार तीसरी जीत

महिला टी20 विश्व कप: भारत को हार, साउथ अफ्रीका तीसरे स्थान पर पहुंचा; वेस्टइंडीज की लगातार तीसरी जीत
Women's T20 World Cup 2026: नीदरलैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारत की प्लेइंग इलेवन में नंदिनी शर्मा की वापसी

Women's T20 World Cup 2026: नीदरलैंड ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, भारत की प्लेइंग इलेवन में नंदिनी शर्मा की वापसी
WPL 2025: यूपी वॉरियर्स को लगा तगड़ा झटका, विस्फोटक बल्लेबाज अंतिम फेज के मैच से बाहर

WPL 2025: यूपी वॉरियर्स को लगा तगड़ा झटका, विस्फोटक बल्लेबाज अंतिम फेज के मैच से बाहर
T20 World Cup 2024: पाकिस्तान ने जीत के साथ की सफर की शुरुआत, श्रीलंका को दी करारी शिकस्त

T20 World Cup 2024: पाकिस्तान ने जीत के साथ की सफर की शुरुआत, श्रीलंका को दी करारी शिकस्त

Latest News

icc-rules-for-womens-cricketer

प्रेग्नेंसी के बाद कैसे होगी महिला क्रिकेटर्स की मैदान पर वापसी ? आईसीसी ने लाया नया नियम

indw-vs-saw-7

महिला टी20 विश्व कप: भारत को हार, साउथ अफ्रीका तीसरे स्थान पर पहुंचा; वेस्टइंडीज की लगातार तीसरी जीत
mohamed-salah

Fifa World Cup: मोहम्मद सालाह का कमाल, मिस्र को मिली फीफा वर्ल्ड कप की पहली जीत
kylian-mbappe-2

Fifa World Cup: इराक के खिलाफ मैच में एम्बाप्पे पूरा करेंगे खास 'शतक'
cabo-verde

FIFA World Cup: काबो वर्डे का शानदार प्रदर्शन जारी, उरुग्वे के खिलाफ मैच 2-2 से ड्रॉ
england-cricket-24

पहले मिली हार, फिर लगा भारी जुर्माना, ICC ने इंग्लैंड को दी सजा, जानें वजह

Editor's Pick

Nitish Kumar is Real Successor of Hardik Pandya Says India Asst Coach Ryan Ten Destoche

इस ऑलराउंडर से बहुत खुश हैं कोच, बता दिया हार्दिक का उत्तराधिकारी
Onus on Kuldeep to reinvent himself as lot of players chasing his heels says Doeschate

क्या यह कुलदीप के लिए वॉर्निंग है? मैच से पहले टेन डेस्काते ने टीम बैलेंस पर बड़ा बयान
lucknow Super Giants and delhi capitals to trade Rishabh pant and kuldeep yadav ahead of ipl 2027 says reports

IPL 2027 से पहले दिल्ली और लखनऊ के बीच होगी स्टार खिलाड़ियों की अदला-बदली
Sunil Gavaskar Praised Selectors for Picking Gurnoor Brar in Indian Team

गुरनूर के फैन हो गए सुनील गावस्कर, सिलेक्टर्स की क्यों करने लगे तारीफ

Deepti Sharma Equals Jhulan Goswami Massive Record of Most Wickets in Women Cricket

T20 World Cup: दीप्ति शर्मा का कमाल, झूलन गोस्वामी के रिकॉर्ड के बराबर पहुंची
Rohit Sharma becomes the fifth indian batter to complete 14000 list a Runs Joins Elite list of Sachin Tendulkar Virat Kohli Rahul Dravid

रोहित शर्मा ने हासिल किया खास मुकाम, सचिन, विराट और गांगुली की लिस्ट में बनाई जगह