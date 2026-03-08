This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
सचिन सर का मार्गदर्शन, बड़े सपने देखने की हिम्मत... संजू सैमसन ने प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट खिताब जीतने के बाद क्या कहा ?
संजू सैमसन ने कहा कि यह किसी सपने जैसा लग रहा है, मैं बहुत खु़श हूं और आभारी भी, शब्द कम पड़ रहे हैं, भावनाएं संभालना मुश्किल हो रहा है.
संजू सैमसन की दमदार पारी के दम पर भारत ने न्यूजीलैंड को 96 रन से हराकर लगातार दूसरी आईसीसी टी20 विश्व कप ट्रॉफी अपने नाम की. भारत इस तरह अपनी सरजमीं पर खिताब जीतने वाली और तीसरी टी20 विश्व कप ट्रॉफी जीतने वाली पहली टीम बनी.
भारत ने बल्लेबाजी का न्योता मिलने के बाद संजू सैमसन (89 रन), अभिषेक शर्मा (52 रन) और ईशान किशन (54 रन) के अर्धशतकों से पांच विकेट पर 255 रन बनाए. इसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने न्यूजीलैंड की टीम को 19 ओवर में 159 रन पर समेटकर खिताब जीत लिया, जसप्रीत बुमराह ने चार और अक्षर पटेल ने तीन विकेट झटके जबकि हार्दिक पंड्या और वरुण चक्रवर्ती को एक विकेट मिला. संजू सैमसन को प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब दिया गया. संजू ने इस जीत के बाद कहा कि यह किसी सपने जैसा लग रहा है, मैं बहुत खु़श हूं और आभारी भी, शब्द कम पड़ रहे हैं.
टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में संजू सैमसन ने सिर्फ पांच मैच खेले. पांच मैच की पांच इनिंग में सैमसन ने 80.25 की औसत और 199.37 की स्ट्राइक रेट से 321 रन बनाए. 97 रन उनका सर्वश्रेष्ठ स्कोर है.
‘यह किसी सपने जैसा लग रहा है, मैं बहुत खु़श हूं’
संजू सैमसन ने कहा कि यह किसी सपने जैसा लग रहा है, मैं बहुत खु़श हूं और आभारी भी, शब्द कम पड़ रहे हैं, भावनाएं संभालना मुश्किल हो रहा है, मेरे तीन अर्धशतकों की बात करें तो सच कहूं तो इसकी शुरुआत एक दो साल पहले ही हो गई थी, 2024 विश्व कप में मैं टीम का हिस्सा था,लेकिन मुझे खेलने का मौक़ा नहीं मिला, तब से मैं लगातार खु़द को उन पलों में देखने की कोशिश कर रहा था.
‘बड़े सपने देखने की हिम्मत करने का मुझे इनाम मिला है’
सैमसन ने कहा कि लगातार मेहनत कर रहा था, मैं ठीक वही करना चाहता था जो आज हुआ है, न्यूज़ीलैंड सीरीज़ के बाद मैं पूरी तरह टूट गया था, ऐसा लग रहा था जैसे मेरे सारे सपने बिखर गए हों, मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, लेकिन शायद भगवान ने कुछ और ही तय कर रखा था, बड़े सपने देखने की हिम्मत करने का मुझे इनाम मिला है.
‘पिछले कुछ महीनों से मेरी सचिन सर से लगातार बात हो रही थी’
कई पूर्व खिलाड़ियों ने मुझसे संपर्क किया और मदद करने की कोशिश की, पिछले कुछ महीनों से मेरी सचिन सर से लगातार बात हो रही थी, मैंने ही उनसे संपर्क किया था और हमारे बीच लंबी बातचीत हुई, उनके जैसा मार्गदर्शन मिल जाए तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है, जिन लोगों ने मेरा साथ दिया मैं उन सभी का दिल से आभारी हूं, अब आगे क्या हासिल करना है, सच कहूं तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, अभी मैं बस इस पल का आनंद लेना चाहता हूं, कुछ दिनों बाद बैठकर सोचूंगा कि आगे क्या करना है.
T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/