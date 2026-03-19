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'जिंदगी में इतना कमजोर बोर्ड नहीं देखा', अहमद शहजाद ने जमकर लगाई PCB की क्लास
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आलोचकों के निशाने पर है. पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने पीसीबी पर जमकर हमला बोला है. उन्होंने कहा कि अपनी पूरी जिंदगी में उन्होंने इतना कमजोर बोर्ड नहीं देखा.
पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर अहमद शहजाद ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) की जमकर आलोचना की है. शहजाद ने मौजूदा पीसीबी को सबसे कमजोर और बिना रीढ़ की हड्डी का बताया है. इसके अलावा शहजाद ने आरोप लगाया कि बोर्ड कुछ खिलाड़ियों को आंख बंद कर सपोर्ट कर रहा है. और इसी वजह से पाकिस्तानी क्रिकेट नीचे गिरा है.
अपने यूट्यूब चैनल पर उन्होंने कहा, ‘आपके खिलाड़ियों की क्षमता उस स्तर तक नहीं है, जैसा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान सुपर लीग (पीएसएल) के लिए पांच या सात साल पहले ब्रांड किया था. ये 6-8 लड़के… आपने उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग का चेहरा बनाया. वे पाकिस्तान क्रिकेट टीम का भी चेहरा थे. आपने कहा कि ये पाकिस्तान क्रिकेट की तकदीर बदलेंगे.’
6-8 खिलाड़ियों को सौंप दिया क्रिकेट
उन्होंने आगे कहा, ‘आपने सारी स्पॉन्सरशिप उन लड़कों को दी. उन्हें विज्ञापन दिलवाए. कंपनियों से कहा कि इन पर पैसा लगाएं. आपने उन्हें पाकिस्तान सुपर लीग में टीमों की कप्तानी सौंप दी. आपने उन्हें पाकिस्तान टीम का थम्ब बना दिया. आपने पूरी पाकिस्तान क्रिकेट टीम उन छह लड़कों और उनके एजेंट्स को सौंप दी. और उन्होंने अब क्या किया है? उन्होंने इस पूरे जंगल में जो आग लगाई है, जो मजा और पार्टियां उन्होंने की हैं, जो जेबें उन्होंने भरी हैं, जो मजे उन्होंने किए हैं… उन्होंने ये सब करते हुए पाकिस्तान को कभी जीत नहीं दिलाई.’
पाकिस्तान टीम का प्रदर्शन बीते कुछ साल में बहुत खराब रहा है. टीम लगातार चार आईसीसी इवेंट्स के नॉकआउट तक नहीं पहुंच पाई है. शहबाज ने खिलाड़ियों पर जमकर गुस्सा निकाला है. और कहा है कि जब जरूरत होती है तो वे जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं.
घमंड नहीं टूटता, बहुत कमजोर है पीसीबी
उन्होंने आगे कहा, ‘इन खिलाड़ियों की आज भी इतनी जुर्रत है. वे यह मानने के लिए तैयार नहीं हैं कि वे जिम्मेमदार हैं. उनमें से एक भी खिलाड़ी ऐसा नहीं है. आज भी, वे ब्लेम गेम खेलते हैं. आज भी, उनका अहंकार इतना बड़ा है कि टूटता नहीं. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब बहुत कमजोर है.’
अहमद शहजाद ने आगे कहा, ‘जब भी आप किसी खिलाड़ी के बारे में बात करते हैं, वे स्टोरीज लगाना शुरू कर देते हैं. मैंने अपनी जिंदगी में इतना कमजोर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नहीं देखा, जितना आज का पीसीबी कमजोर है. उनके पास ताकत है, है ना? लेकिन फैसला लेने की उनकी क्षमता… वे खिलाड़ियों के सामने घुटने टेकते नजर आते हैं. यह पीसीबी कुछ नहीं कर सकता. उनसे किस काम की उम्मीद की जाती है- नए चेहरे लाने की- लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया. वे क्या करते हैं, हर इवेंट के बाद कुछ नई ट्रिक आजमाते हैं, लेकिन अब लोग उनके इस पैटर्न को समझ गए हैं.’