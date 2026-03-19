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IPL 2026 से पहले युजवेंद्र चहल का बड़ा ऐलान, सेहत को लेकर किया फैसला
अनुभवी लेग स्पिनर युजवेंद्र चहल ने एक बड़ा फैसला लिया है. चहल ने आईपीएल 2026 के शुरू होने से पहले शराब पीना छोड़ा दिया है.
IPL 2026 की शुरुआत से पहले युजवेंद्र चहल ने बड़ा खुलासा किया है. चहल ने बताया है कि उन्होंने अपनी जिंदगी में बड़ा फैसला किया है. उन्होंने अपने लाइफस्टाइल से जुड़ा एक निर्णय लेते हुए शराब छोड़ने (Yuzvendra Chahal quit Alcohol का फैसला किया है. चहल, इस सीजन में भी किंग्स इलेवन पंजाब की टीम का हिस्सा होंगे. उन्होंने एबी डि विलियर्स के साथ पॉडकास्ट के दौरान यह खुलासा किया. चहल बीते सीजन में ही पंजाब किंग्स के साथ जुड़े थे. उनकी शुरुआत अच्छी नहीं रही थी लेकिन कुल मलाकर उनका प्रदर्शन सीजन में ठीक ही रहा था.
पंजाब किंग्स ने बीते सीजन में फाइनल तक का सफर तय किया था. वहां उसे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के हाथों हार का सामना करना पड़ा था. सीजन में पंजाब के लिए इस लेग स्पिनर ने 14 मैचों में 16 विकेट लिए थे. डि विलियर्स के साथ बातचीत में चहल ने बताया कि वह पंजाब के साथ खिताब जीतना चाहते हैं. उन्होंने कहा कि वह इस टूर्नामेंट में अच्छा खेलना चाहते हैं. उन्होंने यह भी कहा कि शराब छोड़ने का फैसला इस वजह से भी लिया कि वह टीम के युवा खिलाड़ियों के लिए रोल मॉ़डल बनना चाहते हैं.
चहल ने कहा, ‘मैंने एल्कॉहल पीना छोड़ दिया है. और इस बात को छह महीने से ज्यादा हो गया है. मैं अब 35 साल का हूं. तो मैं अब और ऐक्टिव रहना चाहता हूं और अपनी टीम के लिए 150 प्रतिशत देना चाहता हूं.. मैं चाहता हूं कि आईपीएल में शामिल लोग मुजसे कुछ सीखें.’
चहल ने यह भी खुलासा किया कि आईपीएल 2025 में अपने प्रदर्शन से खुश नहीं थे. वह पसली की चोट से परेशान रहे. उन्होंने कहा कि इस आने वाले सीजन में वह अपने शरीर को पहले रखना चाहते है ताकि वह अपनी पूरी क्षमता के साथ खेल सकें.
युजवेंद्र चहल का आईपीएल में कैसा है प्रदर्शन
|सीजन
|टीम
|मैच
|पारी
|विकेट
|BBM
|इकोनॉमी
|स्ट्राइक रेट
|4 विकेट
|5 विकेट
|IPL 2013
|MI
|1
|1
|0
|–
|8.50
|–
|0
|0
|IPL 2014
|RCB
|14
|14
|12
|2/17
|7.01
|27.5
|0
|0
|IPL 2015
|RCB
|15
|14
|23
|3/40
|8.86
|12.2
|0
|0
|IPL 2016
|RCB
|13
|13
|21
|4/25
|8.15
|14.0
|1
|0
|IPL 2017
|RCB
|13
|13
|14
|3/16
|7.65
|18.6
|0
|0
|IPL 2018
|RCB
|14
|14
|12
|2/22
|7.26
|25.0
|0
|0
|IPL 2019
|RCB
|14
|14
|18
|4/38
|7.82
|16.4
|1
|0
|IPL 2020/21
|RCB
|15
|15
|21
|3/18
|7.08
|16.3
|0
|0
|IPL 2021
|RCB
|15
|15
|18
|3/11
|7.05
|17.6
|0
|0
|IPL 2022
|RR
|17
|17
|27
|5/40
|7.75
|15.1
|1
|1
|IPL 2023
|RR
|14
|14
|21
|4/17
|8.17
|15.0
|3
|0
|IPL 2024
|RR
|15
|15
|18
|3/11
|9.41
|19.3
|0
|0
|IPL 2025
|PBKS
|14
|13
|16
|4/28
|9.55
|16.8
|2
|0
|कुल
|–
|174
|172
|221
|5/40
|7.96
|17.1
|8
|1
चहल ने कहा, ‘मैं खुद से कुछ निराश था. केकेआर के खिलाफ मैच के बाद मेरी पसली में फ्रैक्चर था. और बाद में मेरी उंगली फ्रैक्चर हो गई. तो, सेमीफाइनल और फाइनल में, मैं अपनी पूरी लेग स्पिन नहीं फेंक पा रहा था. इस साल मैं अपने शरीर का ध्यान पहले रखना चाहता हूं.’
भारत का यह लेग स्पिनर जो काफी वक्त से टीम से बाहर चल रहा है, तो इस आईपीएल को वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में वापसी की एक राह के तौर पर देख रहे हैं. चहल ने भारत के लिए आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 2023 में खेला था. इसके बाद से वह हाशिए पर हैं.