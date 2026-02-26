लगातार चार इनिंग में फ्लॉप, फिर तूफानी अर्धशतक...अभिषेक शर्मा ने बताया कहां हो रही थी गलती ?

Abhishek Sharma

भारत और जिम्बाब्वे की टीम गुरुवार को टी-20 वर्ल्ड कप 2026 के सुपर-8 में आमने-सामने हुई. भारतीय टीम ने इस मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 256 रन बनाए. यह टी-20 वर्ल्ड कप के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा स्कोर है. अभिषेक शर्मा आखिरकार इस मैच से फॉर्म में वापस लौटे और अर्धशतक जड़ा.

अभिषेक शर्मा ने 30 बॉल में 55 रन की पारी खेली और इस पारी में उन्होंने चार चौके और चार छक्के लगाए. यह टी-20 वर्ल्ड कप में उनका पहला अर्धशतक भी है. अपनी इनिंग के बाद अभिषेक शर्मा ने सफलता का राज खोला है. अभिषेक शर्मा ने कहा, जब आप टीम के लिए योगदान देते है तो यह हमेशा बहुत अच्छा होता है और मैं इस पल का काफी लंबे समय से इंतज़ार कर रहा था, तो आखिरकार यह हो रहा है, मैं सच में बहुत खुश हूं.

‘मैं पिच पर बस कुछ समय बिताना चाहता था’

अभिषेक ने अपनी इनिंग पर कहा कि मैं आज बस पिच पर कुछ समय बिताना चाहता था क्योंकि अगर आप देखें तो मैंने पूरे टूर्नामेंट में अभी तक 10-12 गेंदें भी नहीं खेली हैं तो मैं बस कुछ समय बिताना चाहता था. उन्होंने टीम मैनजमेंट की तरफ से बैकअप किए जाने पर कहा कि वे सभी बस इस पल का इंतज़ार कर रहे थे और वे मुझे याद दिला रहे थे कि आपने यह पहले भी किया है और आपका समय इतना दूर नहीं है. उन्होंने कहा कि एक बैटर के तौर पर, एक बैटिंग यूनिट के तौर पर, हमें जाकर खुद को एक्सप्रेस करना होगा, हम पूरे साल ऐसे ही खेल रहे थे और इसी तरह हम एक-दूसरे को सपोर्ट करेंगे.

अभिषेक- हार्दिक के अर्धशतक से भारत ने बनाया विशाल स्कोर

हार्दिक पंड्या और सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के अर्धशतक से भारत ने आईसीसी टी20 विश्व कप के सुपर आठ मैच में जिम्बाब्वे के खिलाफ चार विकेट पर 256 रन बनाए जो टूर्नामेंट के इतिहास का दूसरा सबसे बड़ा और मौजूदा टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्कोर है. पंड्या ने 23 गेंद में चार छक्कों और दो चौकों से नाबाद 50 रन की पारी खेलने के अलावा तिलक वर्मा (नाबाद 44, 16 गेंद, चार छक्के, तीन चौके) के साथ पांचवें विकेट के लिए 31 गेंद में 84 रन की नाबाद साझेदारी करके टीम का स्कोर 250 रन के पार पहुंचाने में अहम भूमिका निभाई।

फॉर्म में वापसी करने वाले अभिषेक ने इससे पहले 30 गेंद में चार छक्कों और इतने ही चौकों से 55 रन की पारी खेलने के अलावा संजू सैमसन (24) के साथ पहले विकेट के लिए 48 और इशान किशन (38) के साथ दूसरे विकेट के लिए 72 रन की साझेदारी करने भारत को ठोस मंच दिया। कप्तान सूर्यकुमार यादव (33) ने भी उपयोगी पारी खेली. जिम्बाब्वे के सभी गेंदबाज महंगे साबित हुए. ब्लेसिंग मुजरबानी ने चार ओवर में 62 रन लुटाकर एक विकेट हासिल किया.

