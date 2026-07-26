नई दिल्ली: जिम्बाब्वे को भारत के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल सीरीज के दूसरे मैच में 90 रन से हार का सामना करना पड़ा. इस मैच के बाद टीम के कप्तान सिकंदर रजा ने अपनी भी खामी मानी है. रजा ने कहा कि उन्हें खुद को बल्ले से अधिक योगदान देना चाहिए. शनिवार, 25 जुलाई को हरारे में खेले गए मैच में जिम्बाब्वे की टीम 220 के लक्ष्य के जवाब में 129 रन पर ऑल आउट हो गई. इस जीत के साथ ही भारत ने तीन मैचों की सीरीज पर 2-0 से अजेय बढ़त बना ली. अभी एक मुकाबला बाकी है.

मैच के बाद रजा ने कहा, ‘हम 220 रन के लक्ष्य का पीछा करने के लिए पूरी तरह तैयार थे. और अगर आप देखें तो हमारे ओपनर्स ने हमें इसके लिए बहुत अच्छी शुरुआत भी दी थी.’ रजा ने आगे कहा, ‘इसके बाद इसे कई बार अनुभवहीनता और कई बार शॉट सिलेक्शन पर बात आ गई. जहां हमने खुद को निराश किया. लेकिन सबसे जरूरी यह था कि सबसे जरूरी बात है यह है कि एक कप्तान के तौर पर मुझे बल्ले से ज्यादा योगदान देने की जरूरत है.’

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टी20 क्रिकेट में हालिया वक्त में रजा का प्रदर्शन बहुत अच्छा नहीं रहा है. इस फॉर्मेट में वह लगातार तीन बार दहाई के अंक तक नहीं पहुंच पाए हैं. भारत के खिलाफ सीरीज के दो मैचों में उन्होंने 4 और 0 रन बनाए. इससे पहले बांग्लादेश के खिलाफ मुकाबले में उन्होंने तीन रन बनाए थे. रजा के प्रदर्शन का असर जिम्बाब्वे के प्रदर्शन पर भी दिख रहा है. बीते तीन टी20 इंटरनेशनल मैचों में जिम्बाब्वे की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 143 और 126 रन का ही स्कोर बनाया है. और वहीं शनिवार को रनों का पीछा करते हुए टीम ने 129 रन ही बनाए.

मैच पर रजा ने कहा, ‘अब जिम्मेदारी मुझ पर है कि मैं इसे ठीक करूं और रन बनाऊं. मेरी टीम को मेरे रन और गेंदबाजी की जरूरत है. और दुर्भाग्य से बीत दो टी20 मैचों में ऐसा नहीं हो पाया है. मैं इसे जल्द ठीक करना चाहूंगा क्योंकि मेरे रन बनाने से टीम काफी अच्छा कर सकती है.’

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सीरीज का तीसरा और आखिरी टी20 इंटरनेशनल मैच रविवार को हरारे में ही खेला जाएगा. जिम्बाब्वे जहां सम्मान की लड़ाई लड़ेगा वहीं भारत 3-0 से जीतना चाहेगा.