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'अपनी लीडरशिप पर कभी शक नहीं किया', हार्दिक पंड्या का कप्तानी पर बड़ा बयान

हार्दिक पंड्या भारतीय टीम के कप्तानी के अपने अनुभव पर बात की है. हार्दिक चोट के चलते इंग्लैंड दौरे पर टीम के साथ नहीं थे. अब वह चोट से उबर रहे हैं. और उनकी कोशिश जल्दी मैदान पर वापसी करने की है. हार्दिक पंड्या पहले साल 2022 में भारत के कप्तान बने थे. आयरलैंड के...

Edited By : Bharat Malhotra |Aug 01, 2026, 12:19 PM IST

Published On Aug 01, 2026, 12:19 PM IST

Last UpdatedAug 01, 2026, 12:19 PM IST

हार्दिक पंड्या भारतीय टीम के कप्तानी के अपने अनुभव पर बात की है. हार्दिक चोट के चलते इंग्लैंड दौरे पर टीम के साथ नहीं थे. अब वह चोट से उबर रहे हैं. और उनकी कोशिश जल्दी मैदान पर वापसी करने की है.

हार्दिक पंड्या पहले साल 2022 में भारत के कप्तान बने थे. आयरलैंड के खिलाफ डब्लिन में उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की थी. इसके बाद उन्होंने वनडे में भी टीम की अगुआई की. और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह टीम के कप्तान थे. उन्होंने कहा कि वह कभी ओहदे के लिए नहीं खेले और बिना कप्तान बने भी उनमें टीम को लीड करने की क्षमता है.

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एसजीटीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ‘बात जब लीडरशिप की आती है तो मैंने कभी खुद पर संदेह नहीं किया. मैं भूमिका या कभी अपने नाम के लिए नहीं खेलता. मैं हमेशा से यह जानता हूं कि मैं एक लीडर हूं. मैं जानता हूं कि मैं किसी भी टीम से खेलूं तो मैं अपनी शक्ति और मौजूदगी दर्ज करवाऊं. जहां अगर मैं कहूं तो सभी 11 मेरी बात मानें. मैं हमेशा से यह मानता हूं कि एक लीडर बनने के लिए आपका कप्तान होना जरूरी नहीं. आप एक खिलाड़ी होकर भी लीडर हो सकते हैं.’

हार्दिक ने भारतीय टीम की कप्तानी भी की है. इसके लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया. हार्दिक ने कहा कि जैसे ही वह भारतीय टीम के कप्तान बने तो वह टीम की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे.

उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत भाग्यशाली और शुक्रगुजार हूं. मैं कभी इसके लिए नहीं खेला. लेकिन जो भी खेलना शुरू करता है उसका सपना भारत के लिए खेलने का होता है. लेकिन कप्तान एक अलग सम्मान है. लेकिन वह भावना सिर्फ पांच मिनट के लिए होती है. इसके बाद आप यह सोचते हैं कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं. मुझे वह लम्हा पांच मिनट तक अच्छा लगा. मैं इन चीजों को बहुत करीब नहीं रखता क्योंकि यह कभी भी खत्म हो सकता है.’

हार्दिक ने 19 मैचों में भारत की कप्तानी की है. इसमें 16 टी20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल मैच थे. 16 टी20 मैचों में वह पांच हारे और एक का नतीजा नहीं निकला वहीं तीन वनडे में से वह दो जीते.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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