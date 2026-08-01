'अपनी लीडरशिप पर कभी शक नहीं किया', हार्दिक पंड्या का कप्तानी पर बड़ा बयान

हार्दिक पंड्या भारतीय टीम के कप्तानी के अपने अनुभव पर बात की है. हार्दिक चोट के चलते इंग्लैंड दौरे पर टीम के साथ नहीं थे. अब वह चोट से उबर रहे हैं. और उनकी कोशिश जल्दी मैदान पर वापसी करने की है.

हार्दिक पंड्या पहले साल 2022 में भारत के कप्तान बने थे. आयरलैंड के खिलाफ डब्लिन में उन्होंने भारतीय टीम की कप्तानी की थी. इसके बाद उन्होंने वनडे में भी टीम की अगुआई की. और 2023 में ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वह टीम के कप्तान थे. उन्होंने कहा कि वह कभी ओहदे के लिए नहीं खेले और बिना कप्तान बने भी उनमें टीम को लीड करने की क्षमता है.

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एसजीटीवी के साथ बातचीत में उन्होंने कहा, ‘बात जब लीडरशिप की आती है तो मैंने कभी खुद पर संदेह नहीं किया. मैं भूमिका या कभी अपने नाम के लिए नहीं खेलता. मैं हमेशा से यह जानता हूं कि मैं एक लीडर हूं. मैं जानता हूं कि मैं किसी भी टीम से खेलूं तो मैं अपनी शक्ति और मौजूदगी दर्ज करवाऊं. जहां अगर मैं कहूं तो सभी 11 मेरी बात मानें. मैं हमेशा से यह मानता हूं कि एक लीडर बनने के लिए आपका कप्तान होना जरूरी नहीं. आप एक खिलाड़ी होकर भी लीडर हो सकते हैं.’

हार्दिक ने भारतीय टीम की कप्तानी भी की है. इसके लिए उन्होंने आभार भी व्यक्त किया. हार्दिक ने कहा कि जैसे ही वह भारतीय टीम के कप्तान बने तो वह टीम की बेहतरी के लिए काम कर रहे थे.

उन्होंने कहा, ‘मैं बहुत भाग्यशाली और शुक्रगुजार हूं. मैं कभी इसके लिए नहीं खेला. लेकिन जो भी खेलना शुरू करता है उसका सपना भारत के लिए खेलने का होता है. लेकिन कप्तान एक अलग सम्मान है. लेकिन वह भावना सिर्फ पांच मिनट के लिए होती है. इसके बाद आप यह सोचते हैं कि आप क्या बेहतर कर सकते हैं. मुझे वह लम्हा पांच मिनट तक अच्छा लगा. मैं इन चीजों को बहुत करीब नहीं रखता क्योंकि यह कभी भी खत्म हो सकता है.’

हार्दिक ने 19 मैचों में भारत की कप्तानी की है. इसमें 16 टी20 इंटरनेशनल और 3 वनडे इंटरनेशनल मैच थे. 16 टी20 मैचों में वह पांच हारे और एक का नतीजा नहीं निकला वहीं तीन वनडे में से वह दो जीते.