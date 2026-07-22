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ZIM vs IND: धीमी स्ट्राइक-रेट पर उठे सवाल तो तिलक वर्मा ने दिया 'सधा' हुआ जवाब, बोले वक्त के हिसाब से रणनीति बदलता हूं

तिलक वर्मा की स्ट्राइक-रेट को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने इसकी वजह परिस्थिति के हिसाब से खेलना बताया. भारतीय टीम के उपकप्तान ने कहा कि वह वक्त के हिसाब से रणनीति बदलते हैं.

Edited By : Bharat Malhotra |Jul 22, 2026, 07:55 AM IST

Published On Jul 22, 2026, 07:55 AM IST

Last UpdatedJul 22, 2026, 07:55 AM IST

tilak varma ने स्ट्राइक-रेट के सवाल पर क्या कहा

हरारे: आयरलैंड और इंग्लैंड में खराब प्रदर्शन के बाद भारतीय टीम अब जिम्बाब्वे दौरे पर पहुंच चुकी है. इन दोनों सीरीज में भारतीय टीम की कई कमजोरियां सामने आईं. धीमी स्ट्राइक-रेट इनमें से एक है. इसे लेकर कई बल्लेबाजों पर निशाना साधा गया. भारतीय टीम को टी20 सीरीज में आयरलैंड में 0-2 और इंग्लैंड में 0-4 से हार का सामना करना पड़ा. इसके बाद वनडे सीरीज में भी इंग्लैंड ने भारत को 2-1 से हराया.

मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज तिलक वर्मा उन खिलाड़ियों में से एक हैं, जिन्हें हाल के दौरों में अपने स्ट्राइक-रेट को लेकर काफी आलोचना का सामना करना पड़ा है. तिलक ने आयरलैंड दौरे पर 37 की औसत के साथ कुल 74 रन बनाए. हालांकि, वह इस सीरीज में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाज रहे. इसके बाद इंग्लैंड के खिलाफ पांच टी20 मुकाबलों में 26 की औसत के साथ 104 रन बनाए.

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अब भारतीय टीम 23 जुलाई से जिम्बाब्वे के विरुद्ध तीन टी20 मुकाबलों की सीरीज खेलेगा, जिससे पहले वर्मा ने आलोचनाओं को खारिज करते हुए कहा कि वह हालात के हिसाब से खेलते हैं. पहली ही गेंद से आक्रामक बल्लेबाजी करने के बजाय टीम की जरूरत के हिसाब से अपनी रणनीति बदलते हैं.

23 वर्षीय बाएं हाथ के बल्लेबाज को आयरलैंड और इंग्लैंड में अपने हालिया प्रदर्शन के बाद सवालों का सामना करना पड़ा, जहां उन्होंने रन तो बनाए, लेकिन एक विशेषज्ञ मिडिल-ऑर्डर बल्लेबाज से जैसी उम्मीद की जाती है, उसके मुकाबले धीमी गति से खेले.

तिलक वर्मा ने मंगलवार को मैच से पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, “इस फॉर्मेट में, आपको अलग-अलग नंबर पर बल्लेबाजी करनी पड़ती है, और खासकर अलग-अलग हालात में, यह आसान नहीं होता. मैं हमेशा कहता हूं कि मैं टीम की जरूरत के हिसाब से खेलता हूं. अगर मुझे रुककर टीम के लिए खेलना है, तो रुककर खेलता हूं. अगर मुझे हिट करना है, तो मैं हिट करके खेलता हूं. मैं टीम की जरूरतों के हिसाब से खेलता हूं. अगर आप देखें, तो आयरलैंड से लेकर इंग्लैंड तक, पावरप्ले में हमेशा चार विकेट गिर जाते थे, और छह ओवरों में पांच विकेट गिर जाते थे. अगर मुझे अंत तक टीम के लिए खेलना है, तो हमारी टीम की योजना बदलती रहती है.”

आयरलैंड और इंग्लैंड के खिलाफ भारत की पिछली दो टी20 सीरीज में मिली हार से मिले सबक पर बात करते हुए, तिलक ने कहा कि टीम का ध्यान अपनी योजनाओं को लागू करने और जीत की लय वापस पाने पर है. उन्होंने कहा, ‘पिछली सीरीज से हमने बहुत कुछ सीखा है. हम बस आगे देख रहे हैं. हम बस अपनी बुनियादी चीजों पर ध्यान देना चाहते हैं और आगामी सीरीज में अच्छा प्रदर्शन करना चाहते हैं. सभी खिलाड़ियों ने इससे ठीक पहले काफी घरेलू क्रिकेट और ए-सीरीज खेली है, इसलिए वे सीरीज खेलने के लिए तैयार हैं. यह बात वही है, बस मंच बड़ा है.’

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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