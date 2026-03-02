This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
इस हार का जिम्मेदार सिर्फ मैं, मैने... भारत से हार के बाद टूट गए शाई होप
वेस्टइंडीज के कप्तान ने कहा,सैमसन शुरू से लेकर अंत तक अच्छी बल्लेबाजी की और रन गति बनाए रखी, जिससे हम मैच में पिछड़ गए.
वेस्टइंडीज की टीम का टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में सफर खत्म हो गया है. रविवार को खेले गए मैच में वेस्टइंडीज की टीम को भारत के हाथों हार का सामना करना पड़ा. वेस्टइंडीज के कप्तान शाई होप ने टी20 विश्व कप के सुपर आठ से बाहर होने की जिम्मेदारी लेते हुए कहा कि वह शीर्ष क्रम लय बनाने में नाकाम रहे जिससे उनकी टीम को भारत के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा.
वेस्टइंडीज की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए चार विकेट पर 195 रन बनाए, आखिर में उसकी टीम 20 रन से पीछे रह गई क्योंकि होप ने 32 रन बनाने के लिए 33 गेंदें खेलीं और उनका स्ट्राइक रेट 96 से थोड़ा अधिक रहा, उन्होंने 17 डॉट गेंदें खेली जो आखिर में टीम पर भारी पड़ीं.
‘मुझे और तेज बल्लेबाजी करनी चाहिए थी’
शाई होप ने मैच के बाद पत्रकारों से कहा, अगर आप यही चाहते हैं कि मैं ऐसा कहूं तो हां, मैं गलती स्वीकार करता हूं, मुझे और तेज बल्लेबाजी करनी चाहिए थी, जब आप नेतृत्व कर रहे होते हैं तो आप आगे बढ़कर लय बनाना चाहते हैं, आज मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ, आज मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. उन्होंने कहा, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में जब आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो हर कोई संघर्ष करता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं खराब बल्लेबाजी कर रहा था.
‘मैं पारी में थोड़ा और देर तक बल्लेबाजी करना चाहता था’
सूर्यकुमार यादव ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी का फैसला किया और फिर वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों पर अंकुश लगाने की रणनीति अपनाई. पावरप्ले में अर्शदीप सिंह, हार्दिक पंड्या और अक्षर पटेल ने अपना काम बखूबी निभाते हुए होप को खुलकर नहीं खेलने दिया. होप ने कहा, उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की, हालांकि आप हर गेंद पर छक्का मारना चाहते हैं लेकिन ऐसा नहीं होता,आज मेरा प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, मैं सीधे क्षेत्ररक्षकों के पास गेंद मार रहा था और फिर स्थिति को थोड़ा और समझने की कोशिश कर रहा था. उन्होंने कहा, मैं पारी में थोड़ा और देर तक बल्लेबाजी करना चाहता था और बीच में स्पिन गेंदबाजों का सामना करना चाहता था. होप ने यह भी स्वीकार किया कि पावरप्ले चरण को और बेहतर तरीके से अंजाम दिया जा सकता था.
‘हम पावरप्ले में 65-70 रन बनाना चाहते थे’
उन्होंने कहा, हम पावरप्ले में 65-70 रन बनाना चाहते थे, हम बिना किसी विकेट के 45 रन पर थे, इसलिए हमारे पास एक मजबूत आधार था, हमारी बल्लेबाजी में जो गहराई है, उसे देखते हुए मुझे उस समय यह कोई बड़ी समस्या नहीं लगी, लेकिन हम अपेक्षित प्रदर्शन नहीं कर पाए.
‘हमारी टीम के लिए कई सकारात्मक पहलू रहे’
होप ने कहा कि उनकी टीम के लिए कई सकारात्मक पहलू रहे. उन्होंने कहा, कई सकारात्मक पहलू हैं, हमारी गेंदबाजी पिछली सीरीज की तुलना में काफी बेहतर थी, खासकर पावरप्ले में हमारी गेंदबाजी शानदार रही। (शिमरोन) हेटमायर ने (तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते हुए) शानदार प्रदर्शन किया, मैथ्यू फोर्डे ने नई गेंद से अच्छी जिम्मेदारी निभाई। अकील और मोती ने भी अपना योगदान दिया।’’
‘सैमसन ने अंत तक अच्छी बल्लेबाजी की और रन गति बनाए रखी’
होप ने भी भारत के मैच विजेता संजू सैमसन की जमकर तारीफ की, जिनकी नाबाद 97 रन की पारी ने लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई. वेस्टइंडीज के कप्तान ने कहा,सैमसन शुरू से लेकर अंत तक अच्छी बल्लेबाजी की और रन गति बनाए रखी, उन्होंने बहुत चतुराई से अपने शॉट का चयन किया, काश उन्होंने आज ऐसी पारी नहीं खेली होती.
