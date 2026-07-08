ऐसा नहीं चलेगा... हार के बाद फूटा श्रेयस अय्यर का गुस्सा, किसे जमकर सुनाया

इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय टीम को एक बार फिर हार का सामना करनापड़ा. इस हार के बाद टीम के कप्तान श्रेयस अय्यर ने कहा कि इस तरह का प्रदर्शन स्वीकार नहीं है.अय्यर अपनी टीम के साथी खिलाड़ियों से काफी नाराज दिखे.
Published On Jul 08, 2026, 08:42 AM IST
Last UpdatedJul 08, 2026, 08:42 AM IST
श्रेयस अय्यर ने हार के बाद कहा कि यह स्वीकार नहीं है.
नई दिल्ली: 0-5… यह श्रेयस अय्यर का कप्तानी में रिकॉर्ड है. भारत ने उनकी कप्तानी में पांच मैच खेले हैं और एक भी नहीं जीता है. बुधवार, 7 जुलाई को भारतीय टीम को इंग्लैंड के हाथों तीसरे टी20 मैच में 125 रन की करारी हार का सामना करना पड़ा. टी20 इंटरनेशनल में उसकी सबसे बड़ी शिकस्त. यानी श्रेयस अय्यर की कप्तानी में भारत ने अभी तक एक भी टी20 इंटरनेशनल मैच नहीं जीता है. आयरलैंड के खिलाफ सीरीज में दोनों मैच गंवाने के बाद भारत इंग्लैंड में भी तीन में से दो मैच हार चुका है. एक मैच बारिश के चलते धुल गया. कुल मिलाकर खाता खाली है. और मंगलवार की हार के बाद अय्यर का गुस्सा देखने वाला था. उन्होंने इस हार के लिए एक शब्द इस्तेमाल किया. बहुत ही बुरा. अस्वीकार्य.
मैच के बाद भारतीय कप्तान से जब मैच के बारे में बात की गई तो उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि यह अस्वीकार्य है. मैं इससे अच्छा शब्द इस्तेमाल नहीं कर सकता.’ ट्रेंट ब्रिज पर सात जुलाई को खेले गए मैच में भारत को उसकी सबसे बड़ी हार मिली.
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फिल सॉल्ट के 70 और सैम करन के 24 गेंद पर 41 रन की पारी की मदद से इंग्लैंड ने सात विकेट पर 201 रन का स्कोर बनाया. भारत के लिए लक्ष्य आसान नहीं था. लेकिन जोफ्रा आर्चर और जोश टंग की तेज और उछालभरी गेंदबाजी के सामने भारतीय बल्लेबाजी ताश के पत्तों की तरह ढह गई. सिर्फ 76 रन पर टीम ऑल आउट हो गई. यह टी20 इंटरनेशनल में भारत का दूसरा सबसे कम स्कोर है. किसी भी बल्लेबाज ने 13 से ज्यादा रन नहीं बनाए.
मैच के बाद अय्यर ने कहा, ‘इतने बड़े अंतर से हारना किसी भी तरह से स्वीकार्य नहीं है. सबसे पहले मैं इस हार को स्वीकार करता हूं. हमें ड्राइंग बोर्ड पर जाकर देखना होगा कि क्या गलत हो रहा है.’
अय्यर ने कहा, ‘सबसे पहली बात तो यह है कि पिच को देखकर मैं कह सकता हूं कि यहां 200 रन नहीं बनने चाहिए थे. लेकिन उसके अलावा देखें तो हमने बहुत ही खराब बल्लेबाजी की. हमने पावरप्ले में ही चार विकेट गंवा दिए थे. मुझे लगता है कि इससे ही हम लय हासिल नहीं कर पाए और सही मायनों में हम वहीं मैच हार गए थे.’
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भारतीय टीम को अभी तक यूके के अपने दौरे पर जीत नहीं मिली है. टीम वहां की परिस्थितियों से तालमेल नहीं बैठा पाई है. और न ही टीम अपनी योजनाओं को अमली जामा पहना सकी है. इसका खमियाजा उसे भुगतना पड़ा है. अय्यर ने इस बात पर भी नाराजगी जताई.
उन्होंने कहा, ‘मुझे लगता है कि आप टीम मीटिंग में कई तरह की योजनाएं बना सकते हैं. लेकिन एक बार जब आप मैदान पर हैं तो आपको जितनी जल्दी हो सके उसके हिसाब से ढलना होता है. आपको यह पता लगाना होता है कि किसी खास तरह की पिच पर किस लेंथ पर गेंदबाजी करनी है. जैसाकि आज की बात करें, हार्ड लेंथ गेंदबाजों को काफी मदद कर रही थी. मुझे लगता है कि हमने अपनी योजनाओं पर सही तरह से अमल नहीं किया.’
इसके बाद अय्यर ने अपने बल्लेबाजों की खामियों पर चर्चा की. उन्होंने कहा, ‘और जहां तक हमारी बल्लेबाजी की बात है, तो यह समझना चाहिए कि जब आप 200 रन के लक्ष्य का पीछा कर रहे हों तो आपको अपनी पारी को रफ्तार देनी पड़ती है. आपको एक पैटर्न बनाना पड़ता है कि आप कैसे इस पारी को आगे बढ़ाएंगे. तो, हम वहां पीछे रह गए. तो सही मायनों में क्रियान्वयन बहुत बुरा था.’
भारतीय टीम अब सीरीज जीत नहीं सकती. सीरीज के दो मैच बाकी हैं. और अय्यर ने अपने साथी खिलाड़ियों से कहा कि अब उन्हें आगे बढ़कर जीत की जिम्मेदारी उठानी चाहिए.
उन्होंने कहा, ‘यह बात सच है कि हमने बहुत खराब क्रिकेट खेला है. लेकिन इससे हमने काफी कुछ सीखा भी है. खिलाड़ियों को असल में सोचना होगा कि आखिर वह कैसे प्रभाव डाल सकते हैं या टीम के लिए कैसे मैच में लय बना सकते हैं. तो हर खिलाड़ी को खुद यह सोचना होगा कि कैसे वह मैच जीत सकता है और इस तरह की जिम्मेदारी उठानी होगी.’
सीरीज के बाकी दो मैच 9 जुलाई को ब्रिस्टल और 11 जुलाई को साउथम्टन में होंगे.