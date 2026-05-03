KKR के खिलाफ कहां हुई चूक ? SRH के कप्तान पैट कमिंस ने दिया जवाब

सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को आईपीएल 2026 में लगातार पांच जीत के बाद हार का सामना करना पड़ा है. हैदराबाद की इस सीजन की यह चौथी हार है. केकेआर ने स्पिनरों चक्रवर्ती (36 रन देकर तीन विकेट) और सुनील नारायण (30 रन देकर दो विकेट) की शानदार गेंदबाजी के बाद अंगकृष रघुवंशी (59 रन) के अर्धशतक की बदौलत रविवार को सनराइजर्स हैदराबाद को सात विकेट से हराकर आईपीएल 2026 में लगातार तीसरी जीत दर्ज की.

फॉर्म में लौटे चक्रवर्ती और नारायण की शानदार गेंदबाजी की बदौलत केकेआर ने धीमी पिच का पूरा फायदा उठाते हुए सनराइजर्स हैदराबाद की टीम को 19 ओवर में महज 165 रन पर समेट दिया. इसके बाद रघुवंशी (47 गेंद, पांच चौके, दो छक्के) और कप्तान अजिंक्य रहाणे (43 रन) ने दूसरे विकेट के लिए 11 ओवर में 84 रन की साझेदारी निभाई. केकेआर ने यह लक्ष्य 10 गेंद शेष रहते तीन विकेट पर 169 रन बनाकर हासिल कर लिया. फिन एलेन ने 13 गेंद में 29 रन बनाए. रिंकू सिंह ने 11 गेंद में नाबाद 22 रन बनाकर टीम को सनराइजर्स हैदराबाद की लगातार पांच जीत की लय तोड़ने में मदद की. सनराइजर्स हैदराबाद की हार के बाद पैट कमिंस ने इसकी वजह बताई है.

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हमें 180-200 रन तक पहुंचना चाहिए था: पैट कमिंस

पैट कमिंस ने कहा कि यह हमारे लिए अच्छा दिन नहीं था, हमने काफ़ी अच्छी शुरुआत की थी, जिस स्थिति में हम थे, वहां से हमें 200 या कम से कम 180 तक पहुंचना चाहिए था, आपको हालात के हिसाब से खु़द को ढालना पड़ता है. उन्होंने कहा कि हमारे पहले आठ या दस ओवर शानदार थे, मुझे लगता है 180 के आसपास का स्कोर बराबरी का होता, पिच धीरे- धीरे सूखती गई, हमने मैच को आख़िर तक खींचा, ऐसे मुकाबलों में छोटे-छोटे पल ही फ़र्क पैदा करते हैं, शायद मेरे ओवर में 27 रन जाना ही फ़र्क डाल गया.

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हमारे गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया: रहाणे

वहीं केकेआर के कप्तान अजिंक्य रहाणे ने कहा, हमने जिस तरह से गेंदबाज़ी में वापसी की, उसकी तारीफ़ होनी चाहिए, विकेट बल्लेबाज़ी के लिए काफ़ी अच्छी थी लेकिन हमारे स्पिनरों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया, आज हमारी बोलिंग यूनिट ने अच्छा काम किया है, इसका बड़ा श्रेय टिम साउदी और ड्वेन ब्रावो को जाता है. उन्होंने कहा कि ब्रेक पर जाना काफ़ी अच्छा था, उस दौरान हम मानसिक रूप से तरोताज़ा होने में सफल रहे, हमारी टीम ने भले ही पहले कुछ मैच हारे लेकिन हमारी टीम का माहौल काफ़ी शांत था, वरूण को पहले से ही ख़ुद पर काफ़ी भरोसा था, कप्तान के तौर पर हमेशा आपको ऐसा गेंदबाज़ चाहिए, जो मुश्किल ओवर डाल सके.