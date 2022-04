इंडियन प्रीमियर लीग (IPL 2022) में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले पांचवें खिलाड़ी डेविड वार्नर (David Warner) ने कहा कि वो एक बार फिर दिल्ली फ्रेंचाइजी में शामिल होने के लिए उत्साहित हैं. ऑस्ट्रेलियाई ने अपने आईपीएल करियर की शुरुआत 2009 में दिल्ली फ्रेंचाइजी से की थी.

ऑस्ट्रेलियाई ने कहा, “फ्रेंचाइजी में वापस आना रोमांचक है, जिसने मेरे आईपीएल करियर की शुरुआत में एक बड़ी भूमिका निभाई थी. आसपास कुछ परिचित चेहरे हैं और कुछ नए चेहरे हैं, इसलिए मैं इसमें शामिल होने के लिए उत्साहित हूं.”

दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रिषभ पंत के बारे में पूछे जाने पर वार्नर ने कहा, “मैं रिषभ से एक हाथ से शॉट खेलना सीखना चाहता हूं. वो नेतृत्व करने के साथ सीखने वाला एक युवा खिलाड़ी हैं और वो भारतीय टीम का अभिन्न अंग रहे हैं. मैं उत्साहित हूं और मैं बीच में उनके साथ बल्लेबाजी करने का इंतजार नहीं कर सकता.”

The smile says it all

| This season’s first interview with @davidwarner31 He is excited and ready to ROAR for Delhi again #YehHaiNayiDilli | #IPL2022 | #TATAIPL | #IPL | #DelhiCapitals | #CapitalsUnplugged | @TajMahalMumbai | #OctaRoarsForDC pic.twitter.com/gYfSVj1TWH

— Delhi Capitals (@DelhiCapitals) April 6, 2022