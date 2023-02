उमरान मलिक के नाम के चर्चे हर ओर हैं. जब से इस पेसर ने इंडियन प्रीमियर लीग में सनराइजर्स हैदराबाद के लिए डेब्यू किया है उसकी रफ्तार के बारे में सब बात क रहे हैं. अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भी उमरान ने धमाल माच दिया है. अपनी रफ्तार से वह न सिर्फ बल्लेबाजों को परेशान कर रहे हैं बल्कि नए-नए रिकॉर्ड भी बना रहे हैं. श्रीलंका के खिलाफ वनडे सीरीज, जिसमें भारत ने 3-0से जीत हासिल की, में उन्होंने 156 किलोमीटर प्रतिघंटे की रफ्तार से गेंद फेंकी. यह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय गेंदबाज द्वारा फेंकी गई सबसे तेज गेंद थी.

उमरान के साथ करियर के शुरुआती दौर में रफ्तार की खूबी के साथ-साथ रन लुटाने की खामी भी देखी जाती थी. हालांकि धीरे-धीरे वह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट की खूबियों को समझ गए हैं. और जिस लिहाज से वह गेंदबाजी कर रहे हैं उसे देखकर कहा जा सकता है कि उनका भविष्य उज्ज्वल है.

उमरान का जलवा ऐसा है कि उनका चर्चा सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पाकिस्तान में भी होता है. पाकिस्तान को क्रिकेट की दुनिया में पेस बोलिंग की फैक्ट्री भी कहा जाता है. पाकिस्तान के ही युवा पेसर जमन खान ने उमरान मलिक को लेकर एक बड़ा दावा किया है. पाकिस्तान सुपर लीग में लाहौर कलंदर्स की ओर से खेलने वाले जमन ने कहा है कि पीएसएल के आगामी सीजन में उमरान मलिक का रिकॉर्ड तोड़ देंगे. पाकिस्तान सुपर लीग का यह सीजन 13 फरवरी से शुरू होगा.

उन्होंने कहा, 'मैं उमरान मलिक का सबसे तेज गेंद का रिकॉर्ड इस पाकिस्तान सुपर लीग में तोड़ दूंगा इंशाल्लाह.'

"I will break the record of Umran Malik's fastest ball in this Pakistan Super League edition In Shaa Allah," Lahore Qalandars' pacer Zaman Khan.



Interestingly, both Umran and Zaman are from Kashmir and their villages are few miles away. #HBLPSL8