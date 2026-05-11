'मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड शब्द है', क्या है भुवी का असली ईंधन

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'मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड शब्द है', RCB की जीत के हीरो भुवनेश्वर कुमार ने बताया क्या है उनका असली ईंधन

इंडियन प्रीमियर लीग के 54वें मैच में भुवनेश्वर कुमार ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ चार विकेट लिए. इसके साथ ही अहम मौके पर छक्का लगाकर उन्होंने आरसीबी को जीत दिलाने में मदद की. इसके बाद जब उनसे पूछा गया कि दोनों में से क्या उनके लिए खास है तो इस अनुभवी पेसर ने उसका क्या जवाब दिया.

Edited By : Bharat Malhotra |May 11, 2026, 09:40 AM IST

Published On May 11, 2026, 09:40 AM IST

Last UpdatedMay 11, 2026, 09:40 AM IST

Bhuvneshwar Kumar 6 or 4 wickets

भुवनेश्वर कुमार ने बताया चार विकेट या सिक्स, क्या है उनके लिए खास

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 54वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला हुआ. इस मैच में मुंबई की टीम को 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. आखिरी गेंद पर आरसीबी ने दो विकेट से मैच अपने नाम किया. रायपुर में खेले गए इस मैच में जीत ने जहां बेंगलुरु की टीम को पॉइंट्स टेबल में चोटी पर पहुंचा दिया वहीं मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गईं. इस मैच में आखिरी गेंद तक रोमांच बना रहा. ड्रामे से भरे इस मैच में जब बेंगलुरु को जीत के लिए तीन गेद पर 9 रन चाहिए थे तब भुवनेश्वर कुमार ने राज अंगद बावा की गेंद पर छक्का लगाकर RCB का पलड़ा बहुत भारी कर दिया. इससे पहले उन्होंने गेंदबाजी से भी बेहतरीन खेल दिखाया.

गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने चार ओवरों में सिर्फ 23 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए. रेयान रिकल्टन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा, सभी का विकेट भुवनेश्वर ने ही लिया. इस अनुभवी गेंदबाज ने पहले रोहित शर्मा को आउट किया. और अगली ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव को आउट कर दिया. लेकिन भुवनेश्वर कुमार क्या ज्यादा याद रखेंगे. चार विकेट या छक्का. इस पर उन्होंने जवाब दिया. बेशक सिक्स.

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भुवनेश्वर को उनके खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने मैच प्रजेंटेशन के दौरान कहा, ‘मैं इस सिक्स को ज्यादा याद रखूंगा. क्योंकि मैं पहले कुछ विकेट ले चुका हूं. पहले कई बार गेंदबाजी कर चुका हूं. तो इस सिक्स का मैंने सबसे ज्यादा लुत्फ उठाया.’

दाएं हाथ के इस मीडियम पेसर ने भारत के आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 22 नवंबर 2022 में खेला था. और करीब साढ़े तीन साल से वह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. तो, आखिर वह खुद को कैसे प्रेरित रखते हैं. क्या है जो उन्हें खेलने की प्रेरणा देता है. इस पर भुवनेश्वर ने कहा, ‘मेरी नजर में मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड शब्द है. आप कुछ वीडियो देखते हैं, आप कुछ कोट पढ़ते हैं और आपको मोटिवेशन होता है जो कुछ ही मिनट के लिए होता है. और वह बहुत जल्दी खत्मं हो जाता है. जो चीज मुझे खिलाए रखती है वह अनुशासन है. हां, यहां फिजियो और ट्रेनर हैं, लेकिन मेरे पास घर पर भी फिजियो और ट्रेनर हैं. वे मेरे साथ कड़ी मेहनत करते हैं. और मुझे फिट और रखते हैं. और मुझे लगता है कि उन्हें भी श्रेय जाता है.’

इस मैच में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे सूर्यकुमार यादव ने मैच का आखिरी ओवर स्पिनर अल्लाह गजनफनर के बजाय राजा बावा को दिया. यह दांव उलटा पड़ा और आरसीबी ने आखिरी ओवर में 16 रन बनाकर मैच जीत लिया.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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