'मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड शब्द है', क्या है भुवी का असली ईंधन

इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के 54वें मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और मुंबई इंडियंस के बीच मुकाबला हुआ. इस मैच में मुंबई की टीम को 2 विकेट से हार का सामना करना पड़ा. आखिरी गेंद पर आरसीबी ने दो विकेट से मैच अपने नाम किया. रायपुर में खेले गए इस मैच में जीत ने जहां बेंगलुरु की टीम को पॉइंट्स टेबल में चोटी पर पहुंचा दिया वहीं मुंबई इंडियंस के लिए प्लेऑफ में पहुंचने की उम्मीदें खत्म हो गईं. इस मैच में आखिरी गेंद तक रोमांच बना रहा. ड्रामे से भरे इस मैच में जब बेंगलुरु को जीत के लिए तीन गेद पर 9 रन चाहिए थे तब भुवनेश्वर कुमार ने राज अंगद बावा की गेंद पर छक्का लगाकर RCB का पलड़ा बहुत भारी कर दिया. इससे पहले उन्होंने गेंदबाजी से भी बेहतरीन खेल दिखाया.

गेंदबाजी में भुवनेश्वर कुमार ने कमाल का प्रदर्शन किया. उन्होंने चार ओवरों में सिर्फ 23 रन देकर चार विकेट अपने नाम किए. रेयान रिकल्टन, रोहित शर्मा, सूर्यकुमार यादव और तिलक वर्मा, सभी का विकेट भुवनेश्वर ने ही लिया. इस अनुभवी गेंदबाज ने पहले रोहित शर्मा को आउट किया. और अगली ही गेंद पर सूर्यकुमार यादव को आउट कर दिया. लेकिन भुवनेश्वर कुमार क्या ज्यादा याद रखेंगे. चार विकेट या छक्का. इस पर उन्होंने जवाब दिया. बेशक सिक्स.

Add Cricket Country as a Preferred Source

भुवनेश्वर को उनके खेल के लिए प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया. उन्होंने मैच प्रजेंटेशन के दौरान कहा, ‘मैं इस सिक्स को ज्यादा याद रखूंगा. क्योंकि मैं पहले कुछ विकेट ले चुका हूं. पहले कई बार गेंदबाजी कर चुका हूं. तो इस सिक्स का मैंने सबसे ज्यादा लुत्फ उठाया.’

दाएं हाथ के इस मीडियम पेसर ने भारत के आखिरी अंतरराष्ट्रीय मैच 22 नवंबर 2022 में खेला था. और करीब साढ़े तीन साल से वह भारतीय टीम का हिस्सा नहीं हैं. तो, आखिर वह खुद को कैसे प्रेरित रखते हैं. क्या है जो उन्हें खेलने की प्रेरणा देता है. इस पर भुवनेश्वर ने कहा, ‘मेरी नजर में मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड शब्द है. आप कुछ वीडियो देखते हैं, आप कुछ कोट पढ़ते हैं और आपको मोटिवेशन होता है जो कुछ ही मिनट के लिए होता है. और वह बहुत जल्दी खत्मं हो जाता है. जो चीज मुझे खिलाए रखती है वह अनुशासन है. हां, यहां फिजियो और ट्रेनर हैं, लेकिन मेरे पास घर पर भी फिजियो और ट्रेनर हैं. वे मेरे साथ कड़ी मेहनत करते हैं. और मुझे फिट और रखते हैं. और मुझे लगता है कि उन्हें भी श्रेय जाता है.’

इस मैच में मुंबई इंडियंस की कप्तानी कर रहे सूर्यकुमार यादव ने मैच का आखिरी ओवर स्पिनर अल्लाह गजनफनर के बजाय राजा बावा को दिया. यह दांव उलटा पड़ा और आरसीबी ने आखिरी ओवर में 16 रन बनाकर मैच जीत लिया.