इतिहास के किस मुकाबले का हिस्सा होना चाहते हैं कोहली, बताई दिल की बात

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आखिर इतिहास के किस मुकाबले का हिस्सा होना चाहते हैं विराट कोहली, बताई अपने दिल की बात

विराट कोहली ने भारत के लिए कई यादगार पारियां खेली हैं. इस पूर्व कप्तान को आधुनिक युग के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में गिना जाता है. और कोहली से जब पूछा गया कि व अतीत के किस मैच का हिस्सा होना चाहते तो उन्होने किस मैच का नाम लिया.

Edited By : Bharat Malhotra |Jun 17, 2026, 08:16 AM IST

Published On Jun 17, 2026, 08:16 AM IST

Last UpdatedJun 17, 2026, 08:16 AM IST

Virat Kohli and Sachin Tendulkar

Virat Kohli and Sachin Tendulkar

नई दिल्ली: विराट कोहली ने अपनी एक इच्छा जाहिर की है. उन्होंने कहा है कि काश वह 2003 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान के बीच हुए मैच का हिस्सा होते. इस मैच में सचिन तेंदुलकर ने शोएब अख्तर की गेंद वह पॉइंट के ऊपर से वह लाजवाब छक्का लगाया था. साउथ अफ्रीका में खेले गए इस वर्ल्ड कप में सेंचुरियन के मैदान पर भारत के सामने 274 रन का लक्ष्य था. और सचिन तेंदुलकर ने 75 गेंद पर वह 98 रन की कमाल की पारी खेली थी. भारत ने आखिर वह मैच 26 गेंद बाकी रहते 6 विकेट से जीता था.

यूट्यूब चैनल वन8 से बातचीत में कोहली से जब पूछा गया कि वह कौन सा मैच है जिसका वह हिस्सा होना चाहते. तो इस पर कोहली ने इस मैच का नाम लिया.

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उन्होंने कहा, ‘इस सवाल का कोई एक जवाब देना मुश्किल है. मैं शायद 2003 के साउथ अफ्रीका में हुए वर्ल्ड कप के सेंचुरियन में हुए मैच का नाम लूंगा. मैं सचिन पाजी के साथ उस वक्त बल्लेबाजी करना चाहता जब उन्होंने शोएब पर वह शॉट खेला था. और जिस तरह से उन्होंने उस दिन बल्लेबाजी की थी. उसे देखकर मुझे वाकई लगा था, ‘वाओ, यह वह स्तर है जहां मैं पहुंचना चाहता हूं.’ और मैं नॉन-स्ट्राइकर छोर पर होना चाहता.’

सचिन तेंदुलकर उस वर्ल्ड कप में जबर्दस्त फॉर्म में थे. उन्होंने 11 पारियों में 673 रन बनाए थे. इसमें छह हाफ सेंचुरी और एक सेंचुरी शामिल थी. हालांकि भारतीय टीम वर्ल्ड कप नहीं जीत पाई थी. फाइनल में उसे ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया था.

विराट कोहली के बारे में प्रचलित सबसे बड़ा झूठ क्या है?

इसी वीडियो में भारतीय टीम के पूर्व कोच रवि शास्त्री से पूछा गया कि विराट कोहली को लेकर ऐसा क्या गलतफहमी है जो सबसे ज्यादा प्रचलित है. तो इस पर शास्त्री ने कोहली के स्वभाव को लेकर अपनी राय रखी.

शास्त्री ने कहा, ‘घमंडी, बिगलैड़ लड़का. हर बात में आगे. हमेशा भिड़ने को तैयार. यह सब सच है. लेकिन मैदान पर है. मैदान के बाहर इससे बिलकुल अलग. आपको बताऊं मुझे ऐसे लोग पसंद हैं जो मैदान पर और मैदान के बाहर आते ही स्विच ऑन और स्विच ऑफ कर सकें.’

कोहली से जब पूछा गया कि क्रिकेट के इस सफर में उनके लिए सबसे मजेदार घटना कौन सी रही. इस पर कोहली ने साल 2015 में श्रीलंका में हुए मुकाबले को याद किया.

जब फैंस की वजह से मुश्किल में फंस गए थे अजिंक्य रहाणे

कोहली ने कहा, ‘श्रीलंका के एक बहुत मशहूर क्रिकेट फैन थे. अब उनका निधन हो गया है. उनका नाम था पेरसी (Percy) वह आते थे और स्टेडियम में डांस करते थे. बहुत कमाल का. तो, वह ड्रेसिंग रूम के आसपास डांस कर रहे थे. हमें छोटा सा एक ब्रेक मिला था. और अजिंक्य रहाणे उपकप्तान थे. तो अजिंक्य उनके साथ डांस करने लग गए. और पेरसी उन्हें किस करने पहुंचे.’

कोहली ने आगे कहा, ‘ इसका वीडियो इंटरनेट पर है. हम हंसते-हंसते लोटपोट हो गए. पेरसी आगे बढ़ते जा रहे थे. और जिंक्स ऐसे कर रहा था कि ‘भाई यह बहुत ज्यादा हो रहा है.’ जिंक्स डांस कर रहा था तो वह नाचते-नाचते उनके पास आ गया. और पेरसी ने जिंक्स को किस करना चाहा. तो मेरे लिए यह सबसे ज्यादा मजाकिया फैन मूवमेंट था.’

कोहली इस वक्त हैमस्ट्रिंग में चोट के चलते अफगानिस्तान के खिलाफ वनडे सीरीज में नहीं खेल रहे हैं. वह इंग्लैंड में होने वाली वनडे सीरीज में खेलते हुए दिख सकते हैं.

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra

Bharat Malhotra अभी cricketcountry.com की हिंदी टीम को लीड कर रहे हैं. भारत के पास डिजिटल मीडिया में करीब 17 साल का अनुभव है. ज्यादातर वक्त क्रिकेट पर लिखते, समीक्षा करते और समझते हुए बीता है. साल 2008 में IPL के साथ करियर की शुरुआत हुई. तब Iplnewsonline.com की शुरुआती टीम का हिस्सा रहे. इसके बाद हिंदीलोक डॉट कॉम की जिम्मेदारी लंबे वक्त तक अकेले ही संभाली. फिर प्लानमैन मीडिया की TheSundayIndian.com की हिंदी वेबसाइट को लीड किया. भारत मल्होत्रा के सफर का अगला पड़ाव दैनिक जागरण की हेल्थ वेबसाइट ओन्ली माई हेल्थ रहा. यहां करीब ढाई साल तक हिंदी वेबसाइट की अगुआई की. इस दौरान साइट को नए सिरे से तैयार करना. इसके कॉन्टेंट और स्ट्रक्चर में बड़े पैमाने पर सुधार किया. नतीजा, उस दौरान यह हेल्थ के क्षेत्र में भारत की नंबर वन वेबसाइट बनी. यहां संपादकीय के साथ-साथ प्रॉडक्ट, तकनीक और सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में भी सहयोग दिया. फरवरी 2015 में भारत मल्होत्रा NBT.in से जुड़े. यहां 7 साल से अधिक समय तक स्पोर्टस टीम के लीड रहे. इस दौरान क्रिकेट वर्ल्ड कप 2019 और फीफा वर्ल्ड कप, टी20 वर्ल्ड कप, कई IPL सीजन, ओलिंपिक 2016 और 2020, एशियन गेम्स, कॉमनवेल्थ गेम्स जैसे बड़े आयोजनों में टीम की अगुआई की.

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