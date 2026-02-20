add cricketcountry as a Preferred Source
  • जोनाथन ट्रॉट की विदाई पर इमोशनल हुए राशिद, जादरान ने डेडिकेट किया प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड

जोनाथन ट्रॉट की विदाई पर इमोशनल हुए राशिद खान, जादरान ने डेडिकेट किया प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड

अफगानिस्तान के कप्तान ने कहा, ट्रॉट को इस तरह से टीम से अलग होते देखना काफी भावुक पल है, लेकिन यही जिंदगी है, आप कभी भी हमेशा साथ नहीं रह सकते हैं.

user-circle cricketcountry.com Written by Akhilesh Tripathi
Last Updated on - February 20, 2026 8:37 AM IST

Rashid Khan
अफगानिस्तान ने टी20 वर्ल्ड कप 2026 में जीत के साथ अपने अभियान को समाप्त किया. गुरुवार को अफगानिस्तान ने अपने आखिरी लीग मैच में कनाडा को 82 रन से हराया. टी-20 वर्ल्ड कप के साथ ट्रॉट का अफगानिस्तान टीम के साथ करार खत्म हो गया. इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने हेड कोच जोनाथन ट्रॉट को भी विदाई दी.विदाई के मौके पर कप्तान राशिद खान इमोशनल हो गए.

राशिद खान ने मैच के बाद कहा कि ट्रॉट ने अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया और उनका टीम से अलग होना काफी भावुक करने वाला पल है.

‘उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया’

कनाडा के खिलाफ मिली जीत के बाद राशिद ने कोच की जमकर तारीफ की. उन्होंने कहा, जोनाथन ट्रॉट के साथ पिछले चार या साढ़े चार साल का यह सफर कमाल का रहा. उन्होंने अफगानिस्तान क्रिकेट के लिए बहुत कुछ किया, टीम को इस मुकाम तक पहुंचाने में उन्होंने अहम भूमिका निभाई.

‘ट्रॉट को टीम से अलग होते देखना काफी भावुक पल है’

राशिद खान ने कहा, ट्रॉट को इस तरह से टीम से अलग होते देखना काफी भावुक पल है, लेकिन यही जिंदगी है, आप कभी भी हमेशा साथ नहीं रह सकते हैं, हम उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं देना चाहते हैं और उम्मीद करते हैं कि उनसे फिर मुलाकात होगी.

ज़ादरान ने ट्रॉट को डेडिकेट किया प्लेयर ऑफ द मैच अवॉर्ड

मैच में नाबाद 95 रन की पारी खेलने के बाद ओपनर इब्राहिम ज़ादरान को प्लेयर ऑफ़ द मैच अवॉर्ड दिया गया, जिसे उन्होंने हेड कोच जोनाथन ट्रॉट को डेडिकेट किया. जादरान ने कहा कि यह कोच जोनाथन (ट्रॉट) को डेडिकेट करना चाहता हूं, उन्होंने मुझे सपोर्ट किया है, उन्होंने हम सभी को बहुत हिम्मत दी है, हमने ICC इवेंट्स में चीजें हासिल की हैं, यह हमारे साथ उनका आखिरी दिन है, उन्होंने मुझे बहुत कुछ सिखाया, मैं उन्हें शुभकामनाएं देता हूं, हम सभी उन्हें बहुत मिस करेंगे.

हमने टूर्नामेंट में लाजवाब क्रिकेट खेला: राशिद खान

अफगानिस्तान के टूर्नामेंट में सफर को लेकर राशिद ने कहा, हम पूरी तैयारी के साथ आए थे और हमने टूर्नामेंट में लाजवाब क्रिकेट खेला, मेरे हिसाब से साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेले गए मैच में मिली हार ने हमको बैकफुट पर धकेल दिया और सबसे ज्यादा चोट भी पहुंचाई, हम इस बात को जानते थे कि विश्व कप में अपने भाग्य को नियंत्रण में रखने के लिए हमें शुरुआती दो मैचों में से एक में जीत दर्ज करनी ही होगी, हालांकि, टूर्नामेंट ऐसे ही चलता है.

हमारे लिए काफी चीजें सकारात्मक रहीं:राशिद

राशिद ने आगे कहा, इस टूर्नामेंट से हमारे लिए काफी चीजें सकारात्मक रहीं, जिसके साथ हम आगे बढ़ना चाहेंगे और अगले आईसीसी इवेंट में मजबूती के साथ वापसी करेंगे, हालांकि,कुछ चीजों में हमें सुधार करने की जरूरत है, खासतौर पर बड़ी टीमों के खिलाफ हमारे मध्यक्रम बल्लेबाजों का प्रदर्शन और अंतिम ओवरों में गेंदबाजी.

टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में ग्रुप स्टेज में खेले 4 मैचों में से अफगानिस्तान को दो में जीत मिली, जबकि 2 मैचों में टीम को हार का सामना करना पड़ा.

