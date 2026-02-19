T20 WC 2026: इब्राहिम जदरान- मोहम्मद नबी ने दिलाई अफगानिस्तान को बड़ी जीत

अफगानिस्तान ने इब्राहिम जदरान के 95 रन की पारी की मदद से 200 रन बनाए जो टी-20 वर्ल्ड कप में उसका बड़ा स्कोर है.

AFG VS CAN

अफगानिस्तान ने इब्राहिम जदरान (नाबाद 95 रन) की शानदार अर्धशतकीय पारी के बाद मोहम्मद नबी की घातक गेंदबाजी की बदौलत गुरुवार को आईसीसी टी20 विश्व कप के औपचारिक ग्रुप डी मैच में कनाडा को 82 रन से शिकस्त दी. इस जीत के साथ अफगानिस्तान ने टी-20 वर्ल्ड कप 2026 में अपने अभियान को समाप्त किया. ग्रुप डी में शामिल अफगानिस्तान की टीम सुपर-8 से पहले ही बाहर हो गई थी. ग्रुप डी से साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड ने सुपर-8 में जगह बनाई है.

अफगानिस्तान ने जदरान की 56 गेंद की अर्धशतकीय पारी से चार विकेट पर 200 रन का बड़ा स्कोर खड़ा किया, जो टी-20 वर्ल्ड कप में टीम का सबसे बड़ा स्कोर है. फिर उसके गेंदबाजों ने कनाडा को 20 ओवर में आठ विकेट पर 118 रन ही बनाने दिए जिसमें मोहम्मद नबी ने महज सात रन देकर चार विकेट झटके जबकि राशिद खान ने 19 रन देकर दो विकेट प्राप्त किए.

