अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) ने शुक्रवार को टी-20 वर्ल्ड कप के लिए प्राइज मनी की घोषणा की. ऑस्ट्रेलिया में होने वाले पुरुष टी20 विश्वकप की विजेता टीम को 16 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 13 करोड़ रुपए) की पुरस्कार राशि दी जाएगी।

आईसीसी ने यहां जारी बयान में कहा कि उपविजेता टीम को विजेता टीम को मिलने वाली धनराशि से आधी पुरस्कार राशि मिलेगी। इस टूर्नामेंट में 16 टीम भाग लेंगी और यह लगभग एक महीने तक चलेगा। इसकी कुल पुरस्कार राशि 56 लाख अमेरिकी डॉलर है जिसमें से सेमीफाइनल में हारने वाली टीम में से प्रत्येक को 400,000 डॉलर मिलेंगे।

सुपर 12 चरण से बाहर होने वाली आठ टीम में से प्रत्येक को 70,000 डॉलर की पुरस्कार राशि मिलेगी।

आईसीसी ने कहा कि पिछले साल खेले गए टी20 विश्व कप की तरह इस बार भी सुपर 12 चरण में होने वाले 30 मैचों में जीत दर्ज करने वाली प्रत्येक टीम को 40,000 डॉलर मिलेंगे. आठ टीम को सुपर 12 चरण में सीधे प्रवेश दिया गया है। इनमें अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, भारत, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान और दक्षिण अफ्रीका शामिल हैं।

अन्य आठ टीम पहले दौर में खेलेंगी, जिन्हें दो ग्रुप में बांटा गया है। इनमें ग्रुप ए में नामीबिया, श्रीलंका, नीदरलैंड, यूएई और ग्रुप बी में वेस्टइंडीज, स्कॉटलैंड, आयरलैंड और जिम्बाब्वे शामिल हैं।

पहले दौर में किसी भी जीत पर 40,000 डॉलर दिए जाएंगे। इस तरह से 12 मैचों में कुल 480,000 डॉलर की पुरस्कार राशि दी जाएगी। पहले दौर में बाहर होने वाली चार टीम में से प्रत्येक को 40,000 डॉलर मिलेंगे।

टी20 विश्व कप 16 अक्टूबर से 13 नवंबर के बीच ऑस्ट्रेलिया में खेला जाएगा।

The prize pot for the 2022 #T20WorldCup in Australia has been revealed ?

Full details ?https://t.co/Vl507PynsJ

— ICC (@ICC) September 30, 2022