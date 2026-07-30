2027 वनडे वर्ल्ड कप के लिए 12 स्टेडियम तैयार, तीन देशों में होगा क्रिकेट का महाकुंभ

वनडे वर्ल्ड कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया की मेजबानी में 12 वेन्यू पर खेला जाएगा. इनमें वांडरर्स स्टेडियम, न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड और बोलैंड पार्क जैसे मशहूर स्टेडियम शामिल है.
Published On Jul 30, 2026, 11:39 PM IST
Last UpdatedJul 30, 2026, 11:39 PM IST
आईसीसी पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2027 के लिए सह-मेजबान दक्षिण अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया के 12 स्टेडियमों के नामों की आधिकारिक घोषणा कर दी गई है. इन वेन्यू में वांडरर्स स्टेडियम, न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड, किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड और बोलैंड पार्क जैसे दुनिया के कई ऐतिहासिक क्रिकेट स्टेडियम शामिल हैं.
2027 में आयोजित होने वाले इस 50 ओवर के महाकुंभ में कुल 14 टीमें हिस्सा लेंगी। टूर्नामेंट को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए इसे नए तीन-चरणीय (Three-stage) फॉर्मेट के तहत खेला जाएगा, जिसमें कुल 57 मैच होंगे। 2023 में भारत में खिताब जीतने वाली ऑस्ट्रेलियाई टीम इस टूर्नामेंट में अपने डिफेंडिंग चैंपियन के रूप में उतरेगी
2027 वनडे वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के आठ शहर, जिम्बाब्वे के तीन शहर और नामीबिया की राजधानी विंडहोक शामिल हैं. साउथ अफ्रीका में मैच वांडरर्स स्टेडियम (जोहान्सबर्ग), सेंचुरियन (त्शवाने), न्यूलैंड्स क्रिकेट ग्राउंड (केप टाउन), किंग्समीड क्रिकेट ग्राउंड (डरबन), सेंट जॉर्ज पार्क (गेबेरहा), मंगांग ओवल (ब्लोमफोन्टेन), बोलैंड पार्क (पार्ल) और बफेलो पार्क (गेबेरहा शहर, जिसे पहले ईस्ट लंदन के नाम से जाना जाता था) में खेले जाएंगे.
जिम्बाब्वे में मुकाबले हरारे स्पोर्ट्स क्लब (हरारे), क्वींस स्पोर्ट्स क्लब (बुलावायो) और फाले मोसी-ओआ-तुन्या इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम (विक्टोरिया फॉल्स) में होंगे, जबकि नामीबिया अपने मैच विंडहोक के नामीबिया क्रिकेट ग्राउंड में आयोजित करेगा।
50 ओवरों का यह टूर्नामेंट 24 साल बाद अफ्रीका में वापसी कर रहा है. इससे पहले, साल 2003 में साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और केन्या ने आठवें मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप की मेजबानी की थी.
पुरुष क्रिकेट वनडे वर्ल्ड कप 2003 की सह-मेजबानी करने के बाद से, साउथ अफ्रीका ने कई बड़े आईसीसी टूर्नामेंट्स की मेजबानी की है, जिनमें पहला आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप (2007), आईसीसी महिला टी20 विश्व कप (2023), आईसीसी अंडर-19 पुरुष क्रिकेट विश्व कप (2020 और 2024) और आईसीसी अंडर-19 महिला टी20 विश्व कप (2023) शामिल हैं.