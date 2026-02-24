add cricketcountry as a Preferred Source
  • महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान, कब होगी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत

महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान, कब होगी भारत और पाकिस्तान की भिड़ंत

आईसीसी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया है. इसमें भारत और पाकिस्तान एक ही ग्रुप में हैं.

user-circle cricketcountry.com Written by Bharat Malhotra
Last Updated on - February 24, 2026 4:03 PM IST

icc-t20 world cup-women
icc-t20 world cup-women

बांग्लादेश में भारत और पाकिस्तान एक बार फिर आमने-सामने होंगे. मंगलवार को आईसीसी ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया. इसमें भारत, पाकिस्तान और बांग्लादेश को एक ही ग्रुप में रखा गया है.

भारत और पाकिस्तान के मुकाबला भी आईसीसी के इस शेड्यूल में तय किया गया है. मंगलवार को जब आईसीसी ने इसका ऐलान किया तो यह पक्का हो गया कि ये दोनों चिर-प्रतिद्वंद्वी एक बार फिर आमने-सामने होंगे.

महिला टी20 वर्ल्ड कप का यह 10 एडिशन 12 जून से 5 जुलाई के बीच खेला जाएगा. इसमें 12 टीमें होंगी. इस टूर्नामेंट के इतिहास में कभी इतनी टीमें नहीं रहीं. टूर्नामेंट की मेजबानी इंग्लैंड के पास है. और टूर्नामेंट का पहला मैच इंग्लैंड और श्रीलंका के बीच होगा. वहीं टूर्नामेंट का फाइनल 5 जुलाई ऐतिहासिक लॉर्ड्स के मैदान पर होगी.

भारत और पाकिस्तान को ग्रुप ए में रखा गया है. इसमें ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश और नीदरलैड्स की टीमें होंगी. इस शेड्यूल के साथ ही यह तय हो गया है कि भारत और पाकिस्तान के बीच ग्रुप स्टेज पर मुकाबला होना तय है. भारत और पाकिस्तान के बीच मुकाबले को काफी पसंद किया जाता है. और ब्रॉडकास्टर को भी इससे काफी फायदा होता है.

वहीं ग्रुप बी में इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, वेस्टइंडीज, आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीमें होंगी. इस ग्रुप में पहला मैच 13 जून को होगा जब आयरलैंड और स्कॉटलैंड की टीमें भिड़ेंगी. यह मैच ओल्ड ट्रैफर्ड मैदान पर होगा. 20 जून को इंग्लैंड और स्कॉटलैंड के बीच मुकाबला होगा. यह मैच हेडिंग्ले में खेला जाएगा. आईसीसी इवेंट्स में यह पहला मौका होगा जब ये दोनों टीमें इंग्लैंड की धरती पर भिड़ेंगी.

ICC महिला T20 वर्ल्ड कप 2026 ग्रुप्स:
ग्रुप 1: ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नीदरलैंड्स

ग्रुप 2: वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, आयरलैंड, स्कॉटलैंड

बांग्लादेश, आयरलैंड, स्कॉटलैंड और नीदरलैंड्स की टीमें इस वर्ल्ड कप के लिए क्वॉलिफाइ करने वालीं आखिरी चार टीमें थीं. उन्होंने बीते महीने नेपाल में खेले गए महिला टी20 वर्ल्ड कप क्वॉलिफायर में खेलकर अपनी जगह पक्की की. वे गत विजेता न्यूजीलैंड के के अलावा पहली विजेता इंग्लैंड, 2016 की विजेता वेस्टइंडीज, छह बार की विजेता ऑस्ट्रेलिया और हाल ही में महिला वनडे वर्ल्ड कप जीतने वाली भारत की टीमों के साथ मुकाबला करेंगी.

कब होगा भारत और पाकिस्तान का मुकाबला

भारत और पाकिस्तान के बीच मैच 14 जून को खेला जाएगा. यह मैच एजबेस्टन में होगा.

मैच नं. तारीख मुकाबला (ग्रुप) स्थान समय (IST)
1 शुक्रवार, 12 जून इंग्लैंड बनाम श्रीलंका (ग्रुप 2) एजबेस्टन 11:00 PM
2 शनिवार, 13 जून स्कॉटलैंड बनाम आयरलैंड (ग्रुप 2) ओल्ड ट्रैफर्ड 03:00 PM
3 शनिवार, 13 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम दक्षिण अफ्रीका (ग्रुप 1) ओल्ड ट्रैफर्ड 07:00 PM
4 शनिवार, 13 जून वेस्ट इंडीज बनाम न्यूजीलैंड (ग्रुप 2) हैम्पशायर बाउल 11:00 PM
5 रविवार, 14 जून बांग्लादेश बनाम नीदरलैंड्स (ग्रुप 1) एजबेस्टन 03:00 PM
6 रविवार, 14 जून भारत बनाम पाकिस्तान (ग्रुप 1) एजबेस्टन 07:00 PM
7 मंगलवार, 16 जून न्यूजीलैंड बनाम श्रीलंका (ग्रुप 2) हैम्पशायर बाउल 07:00 PM
8 मंगलवार, 16 जून इंग्लैंड बनाम आयरलैंड (ग्रुप 2) हैम्पशायर बाउल 11:00 PM
9 बुधवार, 17 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम बांग्लादेश (ग्रुप 1) हेडिंग्ले 03:00 PM
10 बुधवार, 17 जून भारत बनाम नीदरलैंड्स (ग्रुप 1) हेडिंग्ले 07:00 PM
11 बुधवार, 17 जून दक्षिण अफ्रीका बनाम पाकिस्तान (ग्रुप 1) एजबेस्टन 11:00 PM
12 गुरुवार, 18 जून वेस्ट इंडीज बनाम स्कॉटलैंड (ग्रुप 2) हेडिंग्ले 11:00 PM
13 शुक्रवार, 19 जून न्यूजीलैंड बनाम आयरलैंड (ग्रुप 2) हैम्पशायर बाउल 11:00 PM
14 शनिवार, 20 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम नीदरलैंड्स (ग्रुप 1) हैम्पशायर बाउल 03:00 PM
15 शनिवार, 20 जून पाकिस्तान बनाम बांग्लादेश (ग्रुप 1) हैम्पशायर बाउल 07:00 PM
16 शनिवार, 20 जून इंग्लैंड बनाम स्कॉटलैंड (ग्रुप 2) हेडिंग्ले 11:00 PM
17 रविवार, 21 जून वेस्ट इंडीज बनाम श्रीलंका (ग्रुप 2) ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 03:00 PM
18 रविवार, 21 जून दक्षिण अफ्रीका बनाम भारत (ग्रुप 1) ओल्ड ट्रैफर्ड 07:00 PM
19 मंगलवार, 23 जून न्यूजीलैंड बनाम स्कॉटलैंड (ग्रुप 2) ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 03:00 PM
20 मंगलवार, 23 जून श्रीलंका बनाम आयरलैंड (ग्रुप 2) ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 07:00 PM
21 मंगलवार, 23 जून ऑस्ट्रेलिया बनाम पाकिस्तान (ग्रुप 1) हेडिंग्ले 11:00 PM
22 बुधवार, 24 जून इंग्लैंड बनाम वेस्ट इंडीज (ग्रुप 2) लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड 11:00 PM
23 गुरुवार, 25 जून भारत बनाम बांग्लादेश (ग्रुप 1) ओल्ड ट्रैफर्ड 07:00 PM
24 गुरुवार, 25 जून दक्षिण अफ्रीका बनाम नीदरलैंड्स (ग्रुप 1) ब्रिस्टल काउंटी ग्राउंड 11:00 PM
25 शुक्रवार, 26 जून श्रीलंका बनाम स्कॉटलैंड (ग्रुप 2) ओल्ड ट्रैफर्ड 11:00 PM

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/

