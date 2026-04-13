Women's T20 Cup की प्राइज मनी का ऐलान, विजेता टीम होगी मालामाल, उपविजेता पर भी बरसेंगे पैसे

2026 के एडिशन में मेज़बान इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्टइंडीज़ शामिल होंगे.

Womens T20 World Cup 2026

Prize pool for Womens T20 World Cup: आईसीसी ने वीमेंस टी-20 वर्ल्ड कप की प्राइज मनी का ऐलान कर दिया है. ICC ने महिला T20 विश्व कप 2026 के लिए लगभग 82 करोड़ के रिकॉर्ड प्राइज़ फंड की घोषणा की है, जो 2024 के एडिशन की तुलना में 10 प्रतिशत ज़्यादा है.

यह रकम दो साल पहले संयुक्त अरब अमीरात में हिस्सा लेने वाले 10 देशों के बीच बांटे गए USD 7,958,077 (लगभग 74 करोड़) से ज़्यादा है, क्योंकि यह टूर्नामेंट पहली बार 12 टीमों तक बढ़ाया जा रहा है. 2026 के एडिशन में मेज़बान इंग्लैंड के साथ ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, भारत, आयरलैंड, नीदरलैंड्स, न्यूज़ीलैंड, पाकिस्तान, स्कॉटलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका और वेस्ट इंडीज़ की टीम शामिल होगी.

विजेता- उपविजेता को मिलेगी कितनी रकम

विजेता टीम को एक बार फिर USD 2,340,000 (21.08 करोड़ लगभग) मिलेंगे, जबकि उप विजेता को USD 1,170,000 (10 करोड़) मिलेंगे. सेमीफाइनल में हारने वाली टीमों को USD 675,000 (6.29 करोड़) मिलेंगे, और हर ग्रुप मैच जीतने पर USD 31,154 (29 लाख रुपए) का इनाम मिलेगा. ICC ने एक रिलीज़ में बताया कि हिस्सा लेने वाली सभी 12 टीमों को कम से कम USD 247,500 (लगभग 2.06 करोड़) का प्राइज़ मिलना तय है.

12 जून से शुरू होगा टूर्नामेंट

टूर्नामेंट 12 जून से इंग्लैंड में शुरू होगा, पहले मैच में इंग्लैंड की टीम श्रीलंका का सामना करेगी. 33 मैचों का यह टूर्नामेंट 24 दिनों तक सात जगहों पर खेला जाएगा, जिसमें टीमें सबसे बड़े इनाम के लिए मुकाबला करेंगी.

महिला क्रिकेट का विकास लगातार तेज़ हो रहा है: संजोग गुप्ता

ICC के CEO संजोग गुप्ता ने कहा, महिला क्रिकेट का विकास लगातार तेज़ हो रहा है, और ICC महिला T20 विश्व कप का 12 टीमों तक विस्तार, साथ ही रिकॉर्ड प्राइज़ पूल, एक मज़बूत और ज़्यादा प्रतिस्पर्धी वैश्विक खेल बनाने के प्रति हमारी प्रतिबद्धता को दिखाता है.

उन्होंने कहा कि ज़्यादा निवेश और मौकों के ज़रिए महिला क्रिकेट का लगातार आगे बढ़ना वैश्विक मंच पर महिला खिलाड़ियों के बढ़ते प्रभाव और असर को दिखाता है, महिला क्रिकेट के हर पहलू में इसी तरह की रफ़्तार बन रही है, और यह इवेंट न सिर्फ़ खेल और मीडिया जगत में दर्शकों की मौजूदगी और देखने के कई नए रिकॉर्ड बनाने वाला है, बल्कि दुनिया भर के बड़े सामाजिक-सांस्कृतिक माहौल पर भी एक गहरा असर छोड़ने वाला है.

T20 वर्ल्ड कप 2026 से जुड़े सभी ताजा अपडेट आप देख सकते हैं: https://www.cricketcountry.com/hi/icc-mens-t20-world-cup-2026/