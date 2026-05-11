IPL 2026Virat KohliMS DhoniAbhishek SharmaRohit Sharma
Copied
  • Home
  • News
  • ICC Annual odi ranking Team India on Top Pakistan slips on Number five

जारी हुई आईसीसी की सालाना वनडे रैंकिंग, टीम इंडिया का दबदबा, पाकिस्तान को नुकसान

टीम इंडिया को ताजा रैंकिंग में एक रेटिंग प्वॉइंट का नुकसान हुआ है. शीर्ष-2 टीमों के बीच अंतर आठ से घटकर पांच ही रह गया है.

Edited By : Akhilesh Tripathi |May 11, 2026, 05:41 PM IST

Published On May 11, 2026, 05:41 PM IST

Last UpdatedMay 11, 2026, 05:41 PM IST

ICC ODI Rankings

ICC ODI Rankings

ICC Annual ODI Rankings: आईपीएल 2026 के बीच आईसीसी ने मेंस वनडे रैकिंग जारी की है. वनडे रैंकिंग में भारतीय टीम का दबदबा कायम है और टीम नंबर पर बनी हुई है. वहीं पाकिस्तान की टीम को एक पायदान का नुकसान हुआ है.

आईसीसी की ताजा रैंकिंग में भारत की रेटिंग 119 से गिरकर 118 हो गई है. वहीं न्यूजीलैंड को ताजा रैंकिंग में दो अंक मिले हैं. न्यूजीलैंड की टीम 113 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर है, अब शीर्ष-2 टीमों के बीच अंतर 8 से घटकर 5 ही रह गया है. मौजूदा वनडे वर्ल्ड कप चैंपियन ऑस्ट्रेलिया की रेटिंग (109) में कोई बदलाव नहीं हुआ है. ऑस्ट्रेलियाई टीम फिलहाल तीसरे पायदान पर बनी हुई है.

Add Cricket Country as a Preferred Source add cricketcountry as a preferred source

पाकिस्तान पांचवें पायदान पर पहुंचा

टॉप-5 में बदलाव देखने को मिला है, साउथ अफ्रीका एक पायदान ऊपर चढ़कर चौथे स्थान पर पहुंच गया है. साउथ अफ्रीका को चार रेटिंग अंक मिले हैं. साउथ अफ्रीका के पास 102 अंक हैं, जबकि पाकिस्तान ने चार अंक गंवा दिए हैं. पाकिस्तान 98 अंकों के साथ रैंकिंग में पांचवें स्थान पर खिसक गया है.

दसवें नंबर पर है वेस्टइंडीज की टीम

दो अंक गंवाने के बावजूद श्रीलंका छठे स्थान पर बना रहा. इस टीम के 96 अंक हैं, जबकि अफगानिस्तान मामूली गिरावट के बाद 93 अंकों के साथ सातवें स्थान पर बरकरार है. इंग्लैंड एक रेटिंग अंक हासिल करने के बाद आठवें स्थान पर बना रहा, जबकि बांग्लादेश 84 अंकों के साथ नौवें स्थान पर कायम है. बांग्लादेश और 10वें स्थान पर मौजूद वेस्टइंडीज के बीच का अंतर काफी बढ़ गया. कैरेबियाई टीम ने तीन रेटिंग अंक गंवाए हैं. वेस्टइंडीज की टीम के पास 74 अंक हैं.

IPL 2026: MI और LSG बाहर, बाकी आठ टीमों में प्लेऑफ के लिए किसका दावा सबसे मजबूत ?

नीदरलैंड्स को फायदा, नेपाल को नुकसान

टॉप-10 से बाहर आयरलैंड दो रेटिंग अंक हासिल करने के बाद जिम्बाब्वे से ऊपर चढ़कर 11वें स्थान पर पहुंच गया है. एक अंक की गिरावट के बाद जिम्बाब्वे खिसककर 12वें स्थान पर पहुंच गया है. संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएसए) की टीम स्कॉटलैंड को पछाड़ते हुए 13वें स्थान पर पहुंच गई है, उसकी रेटिंग बढ़कर 46 हो गई. एक अंक गंवाने के बाद स्कॉटलैंड एक स्थान नीचे खिसक गया है. तालिका में और नीचे नीदरलैंड ने रैंकिंग अपडेट में सबसे मजबूत बढ़त में से एक दर्ज की, चार अंक जोड़कर 44 पर पहुंच गया, जबकि ओमान 33 अंकों तक पहुंच गया. नेपाल चार अंकों की गिरावट के साथ 25वें स्थान पर खिसक गया, जबकि नामीबिया मामूली सुधार के साथ 23वें स्थान पर पहुंच गया.

IPL 2026 से क्यों बाहर हुई मुंबई इंडियंस, इन 5 कारणों से पिटी टीम की भद्द

वनडे और टी20 क्रिकेट में भारत के लगातार दबदबे के साथ-साथ ऑस्ट्रेलिया इस समय आईसीसी पुरुषों की टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर है। यह देश महिलाओं की वनडे और टी20 दोनों ही टीम रैंकिंग में भी पहले स्थान पर काबिज है. आईसीसी का वार्षिक अपडेट एक निर्धारित रैंकिंग अवधि के दौरान टीमों के प्रदर्शन को ध्यान में रखता है, जिसमें टीम की रेटिंग तय करने में हाल के नतीजों को महत्व दिया जाता है.

Akhilesh Tripathi

Akhilesh Tripathi

पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2013 मेंआर्यन टीवी (पटना) से हुई, फिर ईनाडु डिजीटल (ईटीवी हैदराबाद) में लगभग एक साल (2015-2016) काम करने के बाद राजस्थान पत्रिका (वाराणसी) पहुंचा, जहां डिजिटल सेक्शन में चार साल तक काम किया. अब सीनियर सब एडिटर के तौर पर साल 2022 से Cricketcountry.com (Zee Media) से जुड़ा हूं.

Related News

टीम इंडिया को मिलेगा नया स्पिन गुरु, IPL छोड़कर भारतीय कोचिंग स्टाफ से जुड़ सकते हैं बहुतुले

टीम इंडिया को मिलेगा नया स्पिन गुरु, IPL छोड़कर भारतीय कोचिंग स्टाफ से जुड़ सकते हैं बहुतुले
IPL 2026 के बीच जारी हुई आईसीसी टी-20 रैंकिंग, जानें कहां है टीम इंडिया ?

IPL 2026 के बीच जारी हुई आईसीसी टी-20 रैंकिंग, जानें कहां है टीम इंडिया ?

टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, अफगानिस्तान-इंग्लैंड सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे दो प्लेयर्स

टीम इंडिया के लिए बुरी खबर, अफगानिस्तान-इंग्लैंड सीरीज का हिस्सा नहीं होंगे दो प्लेयर्स
BCCI का सुपर प्लान, एक ही वक्त दो टीम इंडिया, दांतो तले उंगली दबा लेगी दुनिया

BCCI का सुपर प्लान, एक ही वक्त दो टीम इंडिया, दांतो तले उंगली दबा लेगी दुनिया

Latest News

mumbai-indians-team-defeat

IPL 2026 से क्यों बाहर हुई मुंबई इंडियंस, इन 5 कारणों से पिटी टीम की भद्द
punjab-kings-vs-delhi-capitals

दिल्ली और पंजाब के बीच करो या मरो का मुकाबला, प्लेऑफ की दौड़ हुई रोमांचक
ipl-2026-playoffs

IPL 2026: MI और LSG बाहर, बाकी आठ टीमों में प्लेऑफ के लिए किसका दावा सबसे मजबूत ?

kohli-4-5

Virat Kohli में Bhuvneshwar पर लुटाया प्यार, खास तस्वीर ने जीता सभी फैंस का दिल
mumbai-indians-1-5

क्या हार्दिक ने MI को किया था अनफॉलो, क्या है पूरी कहानी, क्यों उठा विवाद?
andy-flower-10

RCB के कोच पर ही क्यों लग गया जुर्माना, ऐसी क्या गलती कर बैठे एंडी फ्लावर

Editor's Pick

IPL 2026 Playoffs Scenario for all eight teams as Mumbai Indians and LSG eliminated

IPL 2026: MI और LSG बाहर, बाकी आठ टीमों में प्लेऑफ के लिए किसका दावा सबसे मजबूत ?

5 Reasons Why Mumbai Indians did not make into IPL 2026 Playoffs

IPL 2026 से क्यों बाहर हुई मुंबई इंडियंस, इन 5 कारणों से पिटी टीम की भद्द
Virat Kohli and Bhuvneshwar Kumar Bonding photos goes viral on social media

Virat Kohli में Bhuvneshwar पर लुटाया प्यार, खास तस्वीर ने जीता सभी फैंस का दिल
I Will Remember Six More than Wicket Says RCB Pacer Bhuvneshwar Kumar Against Mumbai Indians

'मोटिवेशन बहुत ओवररेटेड शब्द है', क्या है भुवी का असली ईंधन
WATCH Vaibhav Sooryavanshi Fall into Ashish Nehra’s Masterstroke Mohammed Siraj bowled a 146.6kmph bouncer to dismiss 15 year old

नेहरा का मास्टरस्ट्रोक और सिराज की रफ्तार के जाल में कैसे फंसे सूर्यवंशी
Viral Video Claims Rohit Sharma’s 2 fans Tried to snatch 3.25 cr Giraffe Watch From his Wrist

क्या 2 फैंस ने किया रोहित पर हमला, 3.25 करोड़ की घड़ी छीनने की कोशिश?