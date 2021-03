अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (ICC) ने संयुक्त अरब अमीरात (United Arab Emirates) के दो खिलाड़ियों पर एंटी करप्शन कोड के तहत क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से 8 साल का बैन लगाया है. भ्रष्टाचार रोधी अदालत ने मोहम्मद नवीद और शाइमान अनवर बट को आईसीसी की आचार संहिता के उल्लंघन का दोषी पाया है.

साल 2019 में यूएई में खेले गए आईसीसी टी20 विश्व कप क्वालीफायर के मैचों में दोनों खिलाड़ियों ने भ्रष्टाचार की कोशिश की थी. आईसीसी द्वारा लगाया गया यह बैन 16 अक्टूबर 2019 से अगले 8 साल तक प्रभावी होगा.

UAE’s Mohammad Naveed and Shaiman Anwar Butt have been banned from all cricket for eight years for breaching the ICC Anti-Corruption Code.

