आईसीसी ने टेस्ट में पिंक बॉल ट्रायल को दी मंजूरी, इस क्रिकेट बोर्ड को किया सस्पेंड

इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने सभी टेस्ट मैचों में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल के ट्रायल को मंज़ूरी दे दी है. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि खराब रोशनी के कारण खेल पर कोई असर न पड़े और खेल लाइट्स की रोशनी में भी जारी रह सके. इसके अलावा आईसीसी ने कनाडा क्रिकेट को सस्पेंड कर दिया है.

मैच अधिकारियों और स्टेडियमों के लिए लाइटिंग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च भी की जाएगी, ताकि खराब रोशनी के कारण खेल में होने वाली रुकावटों को कम किया जा सके. इस बैठक में मैच अधिकारियों को अवैध बॉलिंग एक्शन पर फैसला लेते समय ‘हॉक-आई’ (Hawk-Eye) डेटा का इस्तेमाल करने की अनुमति भी दी गई.

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रविवार को अहमदाबाद में हुई ICC बोर्ड की बैठकों में, ICC ने यह भी फैसला किया कि हेड कोच या उनके द्वारा नामित कोई प्रतिनिधि, तय ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान टीमों से सलाह-मशविरा कर सकेंगे. इसके अलावा, T20I मैचों में 15 मिनट का ब्रेक अनिवार्य कर दिया गया है, और बल्लेबाजों के लिए यह ज़रूरी होगा कि खेल दोबारा शुरू होते ही वे खेलने के लिए तैयार रहें.

टेस्ट मैचों में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल का ट्रायल

सोमवार को जारी एक बयान में, ICC ने कहा कि इन फैसलों का मकसद वैश्विक क्रिकेट प्रतियोगिताओं की संरचना को बेहतर बनाना और खेल में नए प्रयोगों (इनोवेशन) को बढ़ावा देना है. ICC बोर्ड ने ‘चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी’ की कई सिफारिशों को मंज़ूरी दी है. इनमें टेस्ट मैचों में गुलाबी गेंद के इस्तेमाल का ट्रायल शामिल है, जिसके लिए दोनों टीमों की पहले से सहमति ज़रूरी होगी, इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि अगर खराब रोशनी की आशंका हो, तो भी खेल को ज़्यादा से ज़्यादा समय तक जारी रखा जा सके.

स्टेडियमों के लिए लाइटिंग टेक्नोलॉजी पर होगा रिसर्च

एक अन्य सिफारिश के तहत, मैच अधिकारियों और स्टेडियमों के लिए लाइटिंग टेक्नोलॉजी पर रिसर्च की जाएगी, ताकि खराब रोशनी के कारण खेल में होने वाली रुकावटों को कम किया जा सके. इस रिसर्च और डेवलपमेंट (R&D) प्रोजेक्ट के लिए ICC, ‘मैरीलेबोन क्रिकेट क्लब’ (MCC) के साथ मिलकर आर्थिक मदद (को-फंडिंग) देगा. ICC ने ‘चीफ एग्जीक्यूटिव्स कमेटी’ के उस सुझाव को भी स्वीकार कर लिया है, जिसके तहत मैच अधिकारियों को किसी अवैध बॉलिंग एक्शन की रिपोर्ट करने पर विचार करते समय ‘हॉक-आई’ डेटा तक पहुंच उपलब्ध कराई जाएगी.

T20I मैचों में 15 मिनट का ब्रेक अनिवार्य

ICC बोर्ड ने ‘खेल की शर्तों’ में कुछ बदलावों को भी मंज़ूरी दी है. इसके तहत, हेड कोच या उनके द्वारा नामित प्रतिनिधि, तय ड्रिंक्स ब्रेक के दौरान अपनी टीमों से सलाह-मशविरा कर सकेंगे. साथ ही, T20I मैचों में 15 मिनट का ब्रेक अनिवार्य कर दिया गया है, और बल्लेबाजों के लिए यह ज़रूरी होगा कि खेल दोबारा शुरू होते ही वे खेलने के लिए तैयार रहें।

ICC ने ‘लेगसाइड वाइड’ के ट्रायल को स्थायी रूप से लागू करने की भी मंज़ूरी दे दी है. इसके अलावा, MCC के ‘क्रिकेट के नियमों’ में किए गए बाकी सभी बदलाव भी 1 अक्टूबर 2026 से प्रभावी हो जाएंगे.

क्रिकेट कनाडा की सदस्यता को किया गया निलंबित

आईसीसी ने एक बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए क्रिकेट कनाडा की सदस्यता को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है. आईसीसी ने इस फैसले के पीछे क्रिकेट कनाडा द्वारा सदस्यता दायित्वों के गंभीर उल्लंघन को मुख्य वजह बताया है. पिछले कुछ हफ्तों से कनाडा क्रिकेट लगातार विवादों के भंवर में फंसा हुआ था. आईसीसी इस समय कनाडा और न्यूजीलैंड के बीच हुए टी20 विश्व कप मैच की जांच कर रही है.