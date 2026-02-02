This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.
T20 World Cup 2026: ICC से पंगा लेने का भारी नुकसान, 5 वजहों से बर्बाद हो जाएगा पाकिस्तान
पाकिस्तान ने बिना किसी बात के आईसीसी से पंगा ले लिया है. और अब उसे इसका बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ सकता है. पाकिस्तानी क्रिकेट पर बड़ा ऐक्शन लिया जा सकता है.
नई दिल्ली: पाकिस्तान सरकार ने भारत के खिलाफ टी20 विश्व कप मैच का बहिष्कार करने के फैसला किया है. और इसके बाद अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषद (आईसीसी) पाकिस्तान के खिलाफ कई सजा देने वाले कदम उठा सकता है. आईसीसी आने वाले टूर्नामेंट्स में पाकिस्तान की एंट्री पर बैन भी लगा सकता है.
अन्य सजा में टॉप देशों द्वारा पाकिस्तान के खिलाफ द्विपक्षीय सीरीज खेलने से इनकार करना. भारी फाइनैंशनल नुकसान और साथ ही पाकिस्तान सुपर लीग में विदेशी खिलाड़ियों के हिस्सा लेने पर प्रतिबंध भी लगाया जा सकता है.
पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (पीसीबी) ने टी20 विश्व कप से बांग्लादेश के बाहर होने के फैसले का साथ देते हुए 15 फरवरी को कोलंबो में भारत के खिलाफ अपना ग्रुप लीग मैच नहीं खेलने का फैसला किया है जबकि आईसीसी और भारतीय क्रिकेट बोर्ड (बीसीसीआई) के साथ उसका तटस्थ स्थल पर मैच खेलने का अनुबंध है जो बाध्यकारी है.
समाचार एजेंसी पीटीआई ने आईसीसी बोर्ड के एक सूत्र ने नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर बताया, ‘पीसीबी ने अभी तक आईसीसी को आधिकारिक तौर पर सूचित नहीं किया है लेकिन चूंकि आधिकारिक घोषणा हो चुकी है इसलिए आईसीसी के कुछ सख्त कार्रवाई करने की उम्मीद है. आईसीसी बोर्ड कल (सोमवार) वर्चुअल बैठक करेगा और तय करेगा कि पाकिस्तान को टूर्नामेंट में खेलने की इजाजत दी जानी चाहिए या नहीं. अगर उन्हें इजाजत दी जाती है तो पीसीबी को कुछ सख्त सजा हो सकती है.’
तो पीसीबी के खिलाफ क्या संभावित सजा हो सकती है?
सूत्र ने कहा, ‘वे एक बाध्यकारी अनुबंध का उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए आईसीसी के सदस्य बोर्ड द्विपक्षीय सीरीज के लिए पाकिस्तान जाने से मना कर सकते हैं. अगर वे द्विपक्षीय सीरीज खेलते हैं तो इस बात की पूरी संभावना है कि नतीजों का सभी प्रारूप में आईसीसी रैंकिंग पर कोई असर नहीं पड़ेगा.’ उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान को कोई डब्ल्यूटीसी अंक नहीं मिलने की भी संभावना है.’
हालांकि पाकिस्तान को सबसे अधिक नुकसान उसके लिए राजस्व पैदा करने वाली पाकिस्तान सुपर लीग पर रोक से हो सकता है.
सूत्र ने आगे कहा, ‘संन्यास ले चुके खिलाड़ियों या फ्री एजेंट्स को छोड़कर मौजूदा विदेशी अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को पीएसएल में हिस्सा लेने से रोका जा सकता है. इसके अलावा आईसीसी के मेजबान प्रसारणकर्ता जियो-स्टार को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई भी पीसीबी को करनी होगी जो लाखों डॉलर तक हो सकती है. उनका सालाना राजस्व भी रोका जा सकता है.’ अगर आईसीसी पाकिस्तान को टूर्नामेंट से प्रतिबंधित करता है तो युगांडा उनकी जगह लेगी लेकिन यह बोर्ड बैठक के बाद ही तय होगा.
आम तौर पर भारत-पाकिस्तान टी20 मैच के लिए विज्ञापन की दर 25 लाख से 40 लाख रुपये प्रति 10 सेकेंड के बीच होती है. सिर्फ विज्ञापन राजस्व नुकसान 200 करोड़ रुपये से अधिक हो सकता है.
TRENDING NOW
खास बातें:
पाकिस्तान के भारत के खिलाफ मैच के बहिष्कार का संभावित असर:
- टूर्नामेंट से पूरी तरह प्रतिबंध.
- आईसीसी से मिलने वाले सालाना राजस्व को रोका जा सकता है.
- पीसीबी से जियो-स्टार को राजस्व नुकसान की भरपाई करने को कहा जा सकता है.
- द्विपक्षीय सीरीज पर रोक, डब्ल्यूटीसी अंक और आइसीसी रैंकिंग पर असर पड़ सकता है.
- सभी विदेशी खिलाड़ियों (फ्री एजेंट्स को छोड़कर) को पीसीएल में खेलने से प्रतिबंध किया जा सकता है.
एजेंसी- पीटीआई