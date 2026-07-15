वर्ल्ड कप बदल गया, अब पूरी तरह नए अवतार में नजर आएगा क्रिकेट का यह महाकुंभ

साल 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने बड़ा बदलाव किया है. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले इस वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें होंगी. और इसके साथ ही ग्रुप स्टेज से पहले सुपर सीरीज का भी आयोजन होगा. इसमें दो टीमें बाहर हो जाएंगे. इसके बाद कुल 12...
Published On Jul 15, 2026, 03:39 PM IST
Last UpdatedJul 15, 2026, 03:39 PM IST
साल 2027 में होने वाले वर्ल्ड कप को लेकर आईसीसी ने बड़ा बदलाव किया है. साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया में होने वाले इस वर्ल्ड कप में कुल 14 टीमें होंगी. और इसके साथ ही ग्रुप स्टेज से पहले सुपर सीरीज का भी आयोजन होगा. इसमें दो टीमें बाहर हो जाएंगे. इसके बाद कुल 12 टीमें बचेंगी जिन्हें छह-छह टीमों के दो ग्रुप में बांटा जाएगा. जो अगले राउंड में खेलेंगी.
बुधवार को एडिबरा में हुई आईसीसी की बैठकके बाद यह फैसला किया गया. आईसीसी ने कहा कि इसे शुरुआती स्टेज के नतीजों के असर को बढ़ाने के लिए किया गया है. इस फॉर्मेट में पहली बार सुपर सेवन स्टेज को शामिल किया गया है. इसे ग्रुप राउंड के बाद खेला जाएगा. जहां दोनों ग्रुप की चोटी की दो-दो टीमों को शामिल किया जाएगा.
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