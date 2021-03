ICC Cricket World Cup Super League Points Table: इंग्लैंड ने भारत को पुणे में खेले गए दूसरे वनडे मैच में 6 विकेट से मात दी. इसी के साथ मेजबान टीम ने 3 मुकाबलों की सीरीज में 1- से बराबरी कर ली है. इंग्लैंड को इस जीत का जबरदस्त फायदा मिला है.

इंग्लैंड आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप सुपर लीग (ICC Cricket World Cup Super League) में टॉप पर पहुंच गया है. इस टीम ने 8 में से अब तक 4 मैच अपने नाम किए हैं, जबकि दूसरे पायदान पर मौजूद ऑस्ट्रेलिया 6 में से 4 मैच जीतकर दूसरे पायदान पर है. इंग्लैंड (0.538) का नेट रन रेट ऑस्ट्रेलिया (0.347) से ज्यादा है, जिसके चलते उसने नंबर-1 पायदान हासिल किया है.

वहीं भारत पाकिस्तान से भी नीचे आठवें पायदान पर पहुंच गया है. भारत ने 5 में से अब तक 3 मैच गंवाए हैं और उसका नेट रन रेट -0.190 है. वहीं सातवें स्थान पर मौजूद पाकिस्तान 3 में से सिर्फ 1 ही मैच हारा है. उसका नेट रन रेट (0.741) है.

England have topped the @cricketworldcup Super League table after their win in the second #INDvENG ODI 🌟

Check out the standings ➡️ https://t.co/oLRJQwKQbl pic.twitter.com/FtVZssphkR

— ICC (@ICC) March 27, 2021