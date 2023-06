WI vs NED: सुपर ओवर में नीदरलैंड का धमाका, वेस्टइंडीज फिर हुई उलटफेर का शिकार

ICC वर्ल्ड कप क्वालीफायर 2023 में लगातार दूसरी बार वेस्टइंडीज उलटफेर का शिकार होना पड़ा. वेस्टइंडीज की टीम पहले बल्लेबाजी करते हुए 374/6 रनों के स्कोर बनाने के बावजूद अपनी हार को नहीं टाल सकी. नीदरलैंड ने 50 ओवर खेलने के बाद 374/9 रन का स्कोर बनाया जिससे मैच सुपर ओवर में चला गया.

सुपर ओवर में नीदरलैंड ने पहले बल्लेबाजी करते हुए लोगन वान बीक की धमाकेदार बल्लेबाजी के दम पर 30 रन ठोक दिए. इसके जवाब में वेस्टइंडीज सुपर ओवर में 2 विकेट खोकर आठ रन ही बना सकी.

