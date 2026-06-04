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बांग्लादेश क्रिकेट पर ICC की नजर, जांच के लिए ढाका पहुंचा प्रतिनिधिमंडल

बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (BCB) में कथित अनियमितताओं और प्रशासनिक बदलावों के बीच ICC का एक प्रतिनिधिमंडल ढाका पहुंचा है। यह टीम विभिन्न क्रिकेट हितधारकों से मुलाकात कर हालात की समीक्षा करेगी और अपनी रिपोर्ट ICC बोर्ड को सौंपेगी। आगामी BCB चुनावों से पहले इस दौरे को पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है।

Edited By : Ansh Kapoor |Jun 04, 2026, 07:04 PM IST

Published On Jun 04, 2026, 07:04 PM IST

Last UpdatedJun 04, 2026, 07:04 PM IST

ICC

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इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल (आईसीसी) का दो-सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड (बीसीबी) के स्टेकहोल्डर्स के साथ चर्चा करने बांग्लादेश पहुंचा है। बीसीबी के चुनाव 7 जून को होने वाले हैं। इस प्रतिनिधिमंडल में आईसीसी बोर्ड के डायरेक्टर- क्रिकेट साउथ अफ्रीका (सीएसए) के डॉ. मोहम्मद ए.एस. मूसाजी और जिम्बाब्वे क्रिकेट (जेडसी) के तावेंगवा मुकुहलानी शामिल हैं। यह प्रतिनिधिमंडल सोमवार को ढाका पहुंचा और क्रिकेट जगत के अलग-अलग प्रतिनिधियों से मिलकर बीसीबी से जुड़े घटनाक्रमों की समीक्षा की।

आईसीसी ने गुरुवार को कहा, “आईसीसी यह स्पष्ट करना चाहता है कि यह प्रतिनिधिमंडल अपनी जांच के नतीजे और टिप्पणियां सही समय पर आईसीसी बोर्ड को सौंपेगा। इस मामले पर प्रतिनिधिमंडल मीडिया में कोई टिप्पणी नहीं करेगा। इसलिए, इस दौरे के बारे में मीडिया में आने वाली कोई भी रिपोर्ट, टिप्पणी या दावे सिर्फ अटकलें हैं और वे आईसीसी का आधिकारिक रुख नहीं दर्शाते।” यह दौरा बांग्लादेश क्रिकेट के लिए एक अहम मोड़ पर हो रहा है। हाल ही में बोर्ड के नेतृत्व में बदलाव हुए हैं और आगामी चुनावों की तैयारियां चल रही हैं। बीसीबी का कामकाज अभी बांग्लादेश की पुरुष टीम के पूर्व कप्तान तमीम इकबाल की अध्यक्षता वाली 11-सदस्यीय एडहॉक कमेटी देख रही है। नेशनल स्पोर्ट्स काउंसिल (एनएससी) ने 7 अप्रैल को अमीनुल इस्लाम के नेतृत्व वाले पिछले बोर्ड को भंग कर दिया था, जिसके बाद इस समिति का गठन किया गया।

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बांग्लादेश क्रिकेट संकट पर ICC सख्त, शुरू हुई समीक्षा

एनएससी ने एक जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह कार्रवाई की थी। इस रिपोर्ट में पिछले बोर्ड चुनावों में बड़े पैमाने पर अनियमितताओं की ओर इशारा किया गया था। तमीम ने इससे पहले जांच की मांग करते हुए एक अनुरोध का नेतृत्व किया था। उन्होंने दावा किया था कि राजधानी के 76 क्लबों में से 50 ने जांच की इस मांग का समर्थन किया था। खेल संघों के इस शासी निकाय ने यह स्पष्ट किया है कि बीसीबी के भविष्य पर उसका अंतिम फैसला जांच समिति की रिपोर्ट पर ही आधारित होगा। आईसीसी प्रतिनिधिमंडल के इस दौरे को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करने के प्रयासों का ही एक हिस्सा माना जा रहा है। उल्लेखनीय है कि अमीनुल के कार्यकाल के दौरान, बांग्लादेश ने 2026 के पुरुष टी20 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया था। ऐसा तब हुआ जब बांग्लादेश ने इस टूर्नामेंट के लीग चरण के मैच भारत में खेलने से इनकार कर दिया था। यह कदम तब उठाया गया था, जब बांग्लादेश के तेज गेंदबाज मुस्तफिजुर रहमान को कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ उनके आईपीएल 2026 के अनुबंध से हटा दिया गया था।

Ansh Kapoor

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