आईसीसी की ताजा टेस्ट रैंकिंग में मार्नस लाबुशेन ने जो रूट को पीछे छोड़कर पहले स्थान पर कब्जा कर लिया है. वहीं वनडे रैंकिंग में श्रेयस अय्यर और केएल राहुल ने भी छलांग लगायी है. गेंदबाजी में भारत के मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर को भी फायदा हुआ है.

भारतीय कप्तान रोहित शर्मा और विराट कोहली बुधवार को जारी ताजा आईसीसी पुरूष वनडे खिलाड़ी रैंकिंग में क्रमश: नौंवे और 10वें स्थान पर बरकरार हैं. अय्यर बांग्लादेश के खिलाफ पहले वनडे में 24 रन और इससे पहले न्यूजीलैंड के खिलाफ अंतिम मैच में 49 रन बनाकर सात पायदान के फायदे से संयुक्त 20वें पर पहुंच गये हैं. वहीं राहुल ने मीरपुर में 73 रन की पारी खेलकर चार पायदान की छलांग लगायी है और वह 35वें स्थान पर है. रोहित और कोहली शीर्ष 10 में काबिज दो भारतीय बल्लेबाज हैं. पाकिस्तान के बाबर आजम पहले, इमाम उल हक दूसरे, वान डेर डुसेन तीसरे, क्विंटन डी कॉक चौथे और डेविड वॉर्नर पांचवें नंबर पर बने हुए हैं, जबकि छठे स्थान पर स्टीव स्मिथ, सातवें नंबर पर जॉनी बेयरेस्टो और आठवें नंबर पर केन विलियमसन कायम हैं.

गेंदबाजों में मोहम्मद सिराज और शार्दुल ठाकुर की तेज गेंदबाजी जोड़ी को भी बांग्लादेश के खिलाफ शुरूआती वनडे में अच्छे प्रदर्शन की बदौलत लाभ हुआ. मोहम्मद सिराज श्रीलंकाई लेग स्पिनर वानिंदु हसारंगा के साथ संयुक्त 26वें स्थान पर हैं जबकि ठाकुर नौ पायदान के फायदे से 42वें स्थान पर पहुंच गये हैं.

बांग्लादेश के स्टार आल राउंडर शाकिब अल हसन भारत के खिलाफ पांच विकेट झटकने से सात पायदान के फायदे से गेंदबाजों में नौंवे स्थान पर पहुंच गए हैं. अफगानिस्तान के राशिद खान श्रीलंका के खिलाफ सुपर लीग सीरीज के अंतिम मैच में 37 रन देकर चार विकेट झटकने से वनडे गेंदबाजों की रैंकिंग में चार पायदान के लाभ से छठे स्थान पर पर पहुंच गये हैं.

