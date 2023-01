ICC ने किया साल 2022 की बेस्ट T20 टीम का एलान, भारतीय खिलाड़ियों ने मारी बाजी

ICC ने साल 2022 की मेन्स बेस्ट T20 प्लेइंग इलेवन का ऐलान कर दिया है। इस बेस्ट T20 प्लेइंग इलेवन में भारतीय टीम के 3 खिलाड़ियों को जगह दी गई है जिसमें विराट कोहली, सूर्यकुमार यादव और ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या शामिल हैं। ICC ने अपनी इस बेस्ट T20 टीम का कप्तान जॉस बटलर को बनाया है। इस टीम में उन 11 खिलाड़ियों को जगह दी गई है जिन्होंने साल 2022 में कमाल का प्रदर्शन किया।

The ICC Men's T20I Team of the Year 2022 is here ?