ODI Rankings: टी-20 के बाद अब वनडे का भी बादशाह बना भारत, न्यूजीलैंड को भारी नुकसान

भारत ने न्यूजीलैंड को तीसरे वनडे मैच में 90 रन से हराकर तीन मैचों की सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है. इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने वनडे रैंकिंग में टॉप पर जगह बना ली है. भारत ने न्यूजीलैंड के सामने जीत के लिए 386 रन का लक्ष्य रखा था, न्यूजीलैंड की टीम 295 रन पर ढेर हो गई.

भारतीय टीम के वनडे रैंकिंग में 114 रेटिंग प्वाइंट हो गए हैं और टीम इंडिया ने इंग्लैंड (113 रेटिंग प्वाइंट) को दूसरे स्थान पर खिसका दिया है. ऑस्ट्रेलिया की टीम 112 रेटिंग प्वाइंट के साथ तीसरे स्थान पर है, वहीं इस सीरीज से शुरु होने पर टॉप पर कायम न्यूजीलैंड की टीम 111 रेटिंग प्वाइंट के साथ चौथे स्थान पर चली गई है. टीम इंडिया ने दूसरे वनडे मुकाबले में जीत दर्ज करके न्यूजीलैंड को वनडे रैंकिंग में शीर्ष स्थान से हटा दिया था. तीन मैचों में मिली हार का न्यूजीलैंड को भारी नुकसान उठाना पड़ा है.

The new No.1 team in the @MRFWorldwide ICC Men's ODI Team Rankings ?