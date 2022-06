पाकिस्तान ने 3 मैचों की वनडे सीरीज में वेस्टइंडीज का क्लीन स्वीप करने के बाद ICC की ताजा वनडे रैंकिंग में भारत को पछाड़ते हुए चौथे स्थान पर कब्जा कर लिया है। वनडे रैंकिंग में 125 रेटिंग के साथ न्यूजीलैंड टॉप पर है जबकि इंग्लैंड 124 रेटिंग के साथ दूसरे पायदान पर है। वहीं, ऑस्ट्रेलिया की 107 रेटिंग है और वो तीसरे स्थान पर है। चौथे पर पाकिस्तान (106) और 5वें पायदान पर भारत (105) है।

वेस्टइंडीज के खिलाफ वनडे सीरीज से पहले पाकिस्तान की रेटिंग 102 थी और सीरीज में क्लीन स्वीप करने के बाद उसने 4 रेटिंग हासिल करते हुए भारत को पीछे छोड़ दिया। हालांकि अगले महीने भारत के पास पाकिस्तान को पछाड़ने का मौका होगा। दरअसल, टीम इंडिया को जुलाई में इंग्लैंड और वेस्टइंडीज की मेजबानी में 3-3 मैचों की वनडे सीरीज खेलनी हैं जबकि पाकिस्तान की अगली वनडे सीरीज नीदरलैंड के साथ अगस्त में होनी है।

बता दें, पाकिस्तान का पिछले कुछ सालों में वनडे क्रिकेट में शानदार प्रदर्शन रहा है। पाकिस्तान नवंबर 2020 में जिम्बाब्वे को धूल चटाने के बाद साल 2021 में साउथ अफ्रीका को उसके घर में हरा चुका है। इसके बाद पाकिस्तान ने अपनी मेजबानी में साल 2022 में ऑस्ट्रेलिया और वेस्टइंडीज को भी शिकस्त दी थी।

