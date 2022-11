आईसीसी ने टी-20 वर्ल्ड कप 2022 के खत्म होने के बाद टूर्नामेंट की टीम का चुनाव किया है. इस टीम में भारत के दो खिलाड़ियों को शामिल किया गया है. इसके अलावा खिताब जीतने वाली इंग्लैंड की टीम से भी चार खिलाड़ी शामिल हैं. वहीं पाकिस्तान से दो, न्यूजीलैंड, जिम्बाब्वे और दक्षिण अफ्रीका के एक-एक खिलाड़ी को जगह दी गई है. बारहवें खिलाड़ी के रूप में भारतीय ऑलराउंडर को शामिल किया गया है.

Four ??????? players and two each from ?? and ??

The @upstox Most Valuable Team of the Tournament ⬇️#T20WorldCup https://t.co/wdGDTWMiUA

— ICC (@ICC) November 14, 2022